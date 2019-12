¿Seguirá Diego?

Hace unos años Diego Sandino era el mejor lanzador de nuestro béisbol nacional, hasta que apareció una molestia en el brazo que casi lo pone de cara al retiro, pero el derecho se mantuvo luchando con la rehabilitación y nuevamente está acariciando el reconocimiento de ser el mejor hombre sobre una colina.



Después de estar al nivel de los mejores lanzadores de la Liga Profesional, incluyendo al fantástico Juan Figueroa, Sandino será el número uno de los Tiburones del Granada, a pesar de la presencia de Julio César Ráudez.



Hubert Silva, manager de los Tiburones, confirmó que Diego será su primer abridor y es de los que cree que no se debe seguir dudando de su verdadera calidad. “En este momento no hay un pitcher con su capacidad para sacar outs, mantiene la bola bajita y cuando se crece en la colina es difícil de batear”.



Diego está en contacto con el pitcher que llegó a ser el mejor pitcher de la Selección Nacional. No lanza a gran velocidad, pero su bola de quiebre es tan controlada y bajita que resulta una hazaña conectarla con solidez.



El estelar ganó diez juegos en la pasada Profesional y fue Triple Corona en la última liga de Primera División. En este momento es mejor lanzador que Romualdo Caballero, Sterling Aráuz, Jairo Pineda, Esteban Pérez, Oswaldo Mairena, Manuel Pineda, Armando Hernández y Ollman Rostrán, para mencionar a los más destacados.



El único que podría desplazarlo es el mismo Ráudez, pero números y momento en mano no tiene cómo hacerlo.



En otro nivel, pero fuera de la competencia, están William Juárez, Aristides Sevilla, Gonzalo López y Devern Hansack, pero a un mes de iniciarse el campeonato su calidad puede volver a imponerse y ser la clave para que los Tiburones reten a cualquiera en la lucha por el banderín.