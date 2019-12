Clemens esquivo

Olvidando una postura inicial, Roger Clemens conversó con la prensa, aunque evitó cualquier tema relacionado con su actual situación legal, a su llegada al campo de entrenamientos de ligas menores de los Astros de Houston en Kissimmee.



Clemens, quien lanzará prácticas de bateo a los jugadores de ligas menores de los Astros, incluyendo su hijo mayor Koby, un receptor, también anunció que Koby no responderá preguntas que no tengan nada que ver con béisbol.



“Es tiempo de béisbol y vamos a disfrutarlo”, dijo Clemens a un pequeño grupo de periodistas que lo esperaron cuando llegaba al Heritage Park de Kissimmee, Florida.



Clemens, un ganador de 354 partidos y siete premios Cy Young, fue el jugador más importante aparecido en el reporte Mitchell de esteroides en diciembre pasado. El testimonio de su antiguo entrenador sirvió de base a la investigación del ex senador George Mitchell.



El lunes, el diario New York Times reportó que empleados de la Cámara de Representantes redactaron el borrador de una carta para solicitar al Departamento de Justicia que investigue si Clemens le mintió al Congreso sobre el uso de esteroides y drogas para mejorar el rendimiento.



La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara llevó a cabo el 13 de febrero una audiencia en la que el ex preparador físico de Clemens, Brian McNamee, reiteró sus alegatos de que había inyectado a Clemens con esteroides y con hormona del crecimiento humano, y el lanzador reiteró su negativa a los alegatos.



Clemens también evitó preguntas relacionadas a su amigo Andy Pettitte,

quien admitió en el congreso que había sido inyectado por McNamee y

además reveló que Clemens le había hablado de esteroides en el pasado.



“Hablé con Andy antes de que todo esto comenzara, pero no he hablado con

él desde entonces. Andy está en Tampa (entrenando con los Yankees de

Nueva York) y yo estoy aquí”, dijo Clemens.



“Ya he dicho todo lo que tenía que decirse del tema”, dijo Clemens

acerca de las acusaciones de McNamee. “No voy a comentar nada de eso”,

agregó acerca de la posibilidad de que sea juzgado por perjurio.



Clemens, quien lanzó con Houston entre 2004 y 2006, tiene un

contrato de servicios personales por 10 años con los Astros que comienza

inmediatamente se retire como jugador activo. Tomando en cuenta los

últimos acontecimientos es poco probable que Clemens intente otro

regreso a las Grandes Ligas.