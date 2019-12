Listos para fiera lucha

Nota 2.- Los Indios de Cleveland son los campeones del Centro en la Liga Americana y, prácticamente, cuentan con el mismo armamento de 2007, pero, según los expertos, aparecen en pantalla como fieros retadores de los agigantados Tigres de Detroit. Así que, ahí tenemos otra rivalidad apasionante, quizás tan atractiva como Medias Rojas-Yanquis en el Este.



Con cinco artilleros que conectaron más de 20 jonrones, dos ganadores de 19 juegos y otro de 15, más un rematador que fue capaz de salvar 45 juegos, los Indios alcanzaron 96 victorias y se proyectaron a la postemporada siendo frenados por los Medias Rojas, que estando contra la pared 1-3 fabricaron tres victorias consecutivas con ribetes espectaculares.



Esa amargura no se ha disipado, pero ha sido desplazada por la preocupación de ver fortalecerse impresionantemente a los Tigres de Detroit. El manager Eric Wade en su quinta temporada sabe que le espera un año de intensa presión.



CAMBIOS.-Se fueron los jardineros Kenny Lofton y Trot Nixon junto con el pitcher Jason Davis, en tanto, el derecho japonés Masahide Kobayashi, el apreciado infielder James Carroll, sacado de Colorado, y el pitcher Jorge Julio, realizaron aterrizajes en Cleveland.



El MATERIAL.-Dave Dellucci por el left, el incidente lead off Grady Sizemore en el centro, y Franklin Gutiérrez por la banda derecha, estarán custodiando los bosques; en el infield, Ryan Garko sigue en primera base con Asdrúbal Cabrera ayudado por Josh Barfield en segunda, Johnny Peralta en el campocorto y Casey Blake en tercera; detrás del plato, el agresivo y potente Víctor Martínez, y como Designado, Travis Haffner.



ROTACIÓN.-El ganador del Cy Young 2007, el zurdo C. C. Sabathia y el derecho dominicano Fausto Carmona, ambos ganadores de 19 juegos, serán los brazos fundamentales, con el veterano Paul Byrd, un ganador de 15, y Jake Westbrook (6-9 y 4.32), detrás. El quinto hombre podría ser el zurdo Cliff Lee, si ha logrado regresar a los niveles de rendimiento conseguidos antes de sufrir una lesión. Jeremy Sowers, un zurdo de 1-6 el año pasado, y el derecho Aaron Laffey (4-2 y 2.92), pretenden ir en busca de un lugar entre los abridores desplazando a Lee.



BULLPEN.-Joe Borowski con sus 45 rescates y cuatro victorias es el jefe de los operativos sofoca-amenazas, pero deberá mejorar ese 5.07 en carreras limpias, que no rima con un relevista confiable. Rafael Betancourt, un hombre probado frente a las dificultades, y el japonés Masahide Kobayashi, deben de ser los grandes soportes.



LINE-UP.-Grady Sizemore el CF (.277, 162 hits, 118 anotadas y 33 robos), es el encargado de abrir fuego, seguido del intermedista Asdrúbal Cabrera (.283 en 45 juegos). y Travis Haffner el Designado (.266, 24 HR y 100 CE). Como cuarto bate, estará funcionando el catcher Víctor Martínez (.301, 25 HR y 114 CE), con el inicialista Ryan Garko (.289, 21 HR y 69 CE) en la quinta posición, y detrás, Johnny Peralta el short (.270, 21 HR y 71 remolques), David Delucci el jardinero izquierdo (.230 en 56 juegos), Franklin Gutiérrez el right fielder (.266 en 100 juegos con 13 jonrones) y Casey Blake el antesalista (.270 con 18 HR y 78 CE).



PRONÓSTICO.-Como segundo lugar en el centro de la Liga Americana, disputarán el boleto de “Comodín” con los Yanquis, en una batalla impredecible.