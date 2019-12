Barry Bonds bateando detrás de Albert Pujols

Saint Louis Post Dispatch

JÚPITER, Florida

Las posibilidades de que el rey de los jonrones, el agente libre Barry Bonds, esté bateando detrás de Albert Pujols en la alineación de los Cardenales se incrementaron ayer, luego de que el dirigente de ese conjunto, Tony La Russa, le externara la idea al gerente general del conjunto, John Mozeliak, y a los propietarios del equipo.



“Cuando usted observa a alguien peligroso bateando detrás de Pujols esto le mete mayor miedo a los contrarios y Barry puede ser ese jugador”, dijo La Russa, tras conversar ayer antes de los entrenamientos de los Cardenales. Aunque no será fácil contratarlo, principalmente debido a la reputación de Bonds y sus problemas de esteroides, algo que no es del agrado del gerente, ni de los propietarios del equipo.



La Russa expuso que consultó con su cuerpo de instructores antes de hacer las recomendaciones y recibió una respuesta positiva de muchos de ellos, no de todos. El gerente Mozeliak confirmó sobre la posibilidad del tema y no mostró mucho entusiasmo por la idea. “Tony y yo hemos discutido esto, él tiene mucho interés en que esto suceda”, dijo Mozeliak, quien agregó que traer a alguien como protector sería positivo para el equipo, aunque el de Bonds es un caso especial.



Los Cardenales buscando alguna protección para Pujols firmaron este mes al dos veces Jugador Más Valioso, Juan González, a un contrato de liga menor por 750 mil dólares, siempre que haga el equipo.



El manager de los Cardenales de San Luis estuvo interesado en llevar a sus filas a Bonds en más de una ocasión. Pero en cada oportunidad que le planteó su recomendación a los altos mandos de los Cardenales, éstos decidieron no complacer sus deseos.



La Russa, quien buscaba un hombre que protegiera a su tercer bateador Albert Pujols, dijo que la justificación de los Cardenales era el alto precio con el cual se cotizó en esas ocasiones el rey de los jonroneros en las Grandes Ligas.



En este invierno, La Russa desistió de seguir duscutiendo esa posibilidad con el nuevo gerente general John Mozeliak. “Intercambiamos algunos aspectos en ese sentido tan pronto y se lo planteé de diferentes formas y dijo que no”, dijo LaRussa. “Una vez que se hizo evidente la cantidad que pedían, Mozeliak me dijo que simplemente no se puede, no tiene sentido para nuestro club”, agregó La Russa.



Los Cardenales estaban detrás del bate de Troy Glaus para alinearlo antes de Pujols y lo consiguieron mediante un cambio con los Azulejos de Toronto por el inconforme Scott Rolen.



Mozeliak no negó la idea de los Cardenales de agregar un bate, ya sea desde uno de los jugadores jóvenes o un veterano, capaz de sumar ofensiva al conjunto. La Russa dijo que tendría la oportunidad de persuadir a Bonds para venir a San Luis y sólo tendría que conversar con el dirigente de los Tigres, Jim Leyland, quien dirigió al jugador en Pittsburgh. Pujols dijo ayer que le daría la bienvenida a Bonds, pero que eso no está en sus manos, hay que conversar con los ejecutivos del club.



Los Cardenales tienen proyectado al antesalista Troy Glaus para proteger a Pujols y esperan que el ex rey de los jonrones de la Liga Americana pueda ser un sólido cuarto bate. El año pasado bateó para .246 con 20 jonrones y 103 producidas

En Saint Petersburg, Florida, los Rays de Tampa han sostenido discusiones en el interior de la organización sobre la posibilidad de contratar a Barry Bonds.



El manager Joe Maddon declaró ayer que sabía “poco” sobre lo planteado en las conversaciones, pero reconoció que se había tomado en cuenta la posible adquisición del mayor jonronero de la historia.



“Una discusión menor se realizó ahí, y realmente no ha avanzado más de eso”, dijo Maddon, después de un entrenamiento. “Eso es todo lo que hay ahora”.



El diario St. Petersburg Times informó en su edición de ayer que algunos directivos del equipo han conversado acerca de Bonds y de otros agentes libres experimentados, como Kenny Lofton y Mike Piazza.



Andrew Friedman, vicepresidente de operaciones de béisbol de los otrora Devil Rays, consideró que el reporte no era verídico.



Bonds, quien rompió el récord de jonrones de Hank Aaron la temporada anterior, se ha declarado inocente de perjurio y obstrucción de la justicia, cargos que se derivan de un testimonio que rindió en 2003 ante un jurado investigador. El toletero dijo entonces que nunca consumió, a sabiendas, drogas para mejorar su desempeño.