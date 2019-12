“Quiero noquear”

Román “Chocolatito” González no pretende darle libertades al mexicano Javier Maravilla Murillo en la velada de mañana en el Casino Pharaos, pues quiere buscar el nocaut para enfocarse de una vez por todas en la pelea más importante de su vida cuando dispute el título mundial de las 105 libras.



“Quiero terminar temprano. Porque no pretendo desgastarme, ya quiero enfocarme en el combate de título del mundo en junio contra quien sea… Sé que el mexicano es un boxeador que me va esquivar mucho pero con la preparación que tengo voy a resolverlo”, explicó el ranqueado número uno de los pesos pajas de la AMB.



El nica no hizo mucho en la sesión de entrenamiento de ayer en el gimnasio “Róger Deshon”, de San Judas, porque ya está en las 108 libras, el peso en que está pactada la pelea contra el mexicano, a disputarse en 10 asaltos.



“Me siento más rápido. Ya lo verán en el ring con movimientos de cintura, velocidad de manos y caminando mejor en el ring para cerrarle salidas al mexicano”, resaltó González, quien tendrá en la esquina a su padre, Luis González, que hará dúo con su también entrenador Gustavo Herrera.



“Lo mejor que le miré a Javier Maravilla en la pelea que perdió contra Nerys Espinoza es un cruzado que de repente lo saca cuando se está moviendo, porque es muy escurridizo. Con ese golpe es el que debo tener más cuidado”, agregó “El Chocolatito”.



La confianza de González de sacar la pelea por la vía rápida se corresponde con la ansiedad que tiene porque llegue lo más pronto posible la pelea por la corona del mundo.



“Insisto, me gustaría medirme mejor a Yutaka Niida porque además es un excelente boxeador, famoso en su país por su calidad. Con ese tipo de boxeadores es que me motiva pelear más, con José Luis Varela no sería igual, como dije, por la bolsa”, recalcó.



Otro aspecto que parece tener más tranquilo al “Chocolatito” es que su padre estará en la esquina en todas sus peleas, “porque se lo merece, me formó y estuvo conmigo desde el principio. Se lo debo, porque sin él no soy nadie”.