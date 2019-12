Hansack reta a Colón

Dustin Pedroia, segunda base de los Medias Rojas de Boston, no puede esconder su admiración por el espíritu de competencia del nicaragüense Devern Hansack. La llegada de Bartolo Colón ha multiplicado el interés del nica por multiplicar esfuerzos. “Hay nombres más grandes que otros, pero hay hombres que saben crecer buscando lo que quieren”, dijo Hansack.



En una entrevista que le hiciera Jon Miller en la radio WBZ en 1030 AM y que puede ser escuchada en todo momento, Pedroia se refiere a Josh Beckett, Manny Del Carmen, Javier López y Hansack como los más feroces competidores de este spring training.



“Si hay tipos competidores que evaluar, me quedo con ellos, son jugadores con una tremenda capacidad y confianza en sus posibilidades”, apuntó Pedroia.



Por su parte, John Farrell ratificó que pese a la llegada de Bartolo Colón a la competencia por el quinto puesto Hansack seguirá siendo uno de los competidores más fuertes junto a Julián Tavarez y Kyle Snyder.



Bartolo impresionó en su primer día de entrenamiento al hacer lanzamientos desde los 120 pies. Soltaba su brazo sin mucho esfuerzo y sin quejarse de alguna molestia. Una vez más colocó sobre el tapete la fortaleza que siempre lo ha caracterizado, mostrando un buen control. Da la impresión que alcanzará un completo restablecimiento.



“Es impresionante, Colón hizo esos envíos sin haber calentado, eso me demuestra que su brazo está en buena forma. Lo único que puedo recomendar es que tiene unos 20 libras de sobrepeso y tendrá que trabajar duro en los campos de entrenamiento”, comentó Farell.



El manager Terry Francona no ha decidido cuándo estará soltando su brazo el dominicano en los juegos de preparación, pero sin duda le interesa que la firma del dominicano resulte una ganga y termine quedándose en la rotación de cinco, incluso después del regreso de Curt Schilling.



“Si Colón vuelve a ser el pitcher que ganó el Cy Young en 2005, tendremos que hacerle un espacio en la rotación”, comentó Francona. “En este momento es muy prematuro entrar en consideraciones y lo mejor es dejarlo que entre en calor y vaya a fondo”.



Hansack se ha mantenido entrenando a toda su capacidad y está listo para medir fuerzas contra los Mellizos de Minnesota el próximo sábado. Ese día estará siendo sometido a observación.



Jonrón contra Sevilla

Aristides Sevilla fue estremecido anoche durante un partido interescuadra de los Padres de San Diego, al recibir un jonrón de tres carreras de Will Venable, un jugador que militó en la Doble A de los Rangers de Texas el año pasado con los Misioneros de San Antonio y actualmente sólo está invitado a los campos de entrenamiento.