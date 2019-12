Con la disposición de exponer hasta la vida, si es necesario, llegó ayer al país el mexicano Javier Maravilla Murillo, rival de Román “El Chocolatito” González, para la velada de mañana, convencido de que es el chance que estaba esperando para escalar en el boxeo rentado y ubicarse frente a una posibilidad de título mundial.



“Vengo a ganar. Para eso me preparé y conseguí la mejor condición física de toda mi carrera. Sé que Román es un buen boxeador y me lo decían en México mis compañeros como para que no aceptara el combate, pero por eso acepté, porque creo que llegó el momento de dar el salto grande. Cuidado un susto”, dijo el jalisqueño.



Murillo estuvo a punto de viajar a Japón al mismo tiempo que González enfrentó a Eriberto Gejon, en noviembre, pero un accidente de su hijo lo obligó a cambiar de planes.



“A Japón iba de sparring de un campeón mundial. Luego de eso comencé a prepararme para esta pelea, y ya tengo tres meses de entrenar, pensando sólo en este 29 de febrero como la fecha del repunte de mi carrera. No tengo duda de que tengo con qué darle, voy a demostrarlo”, agregó.



El mexicano hizo más 110 rounds de guanteo con boxeadores como el ex campeón minimosca del CMB Omar Niño, además de campeones nacionales de su país, en mosca y minimosca.



“Sé que existe el antecedente de mi derrota por nocaut con Nerys Espinoza. Pero esa vez fue un descuido que no quiero que me ocurra ahora. Me descuidé a la hora de la salida, sentí que estaba lejos de su alcance y de repente sólo sentí un golpe en la quijada y ya no había nada que hacer”, comentó el boxeador que asegura ya viene en las 108 libras.



El entrenador y tío de Murillo, Juvenal Murillo, que lo acompaña para esta pelea, también luce convencido de poder sacarle la victoria al “Chocolatito”, mañana en el Casino Pharaohs.