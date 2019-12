Perdió la Selección

La Selección Nacional de Fútbol perdió ayer 1-0 ante los Caciques del Diriangén, en Diriamba, en un duelo de fogueo que dejó muy preocupados a los del cuerpo técnico, por el desorden táctico que mostraron la mayor parte de los jugadores.



“No pudimos acoplarnos, jugamos muy individualistas y además el Diriangén llegó decidido a vencernos. La verdad es que deslucimos, menos mal que antes del juego había decidido no ir al fogueo contra Panamá por lo cansado que iba a resultar el viaje”, dijo Mauricio Cruz después del partido.



Los blanquinegros anotaron por medio de Donald Rodríguez al minuto 12, en una jugada que encontró un poco adelantado a Denis Espinoza, lo que le sirvió para marcar de cabeza.



“Tenemos que trabajar más, porque casi no lo habíamos hecho, el aspecto táctico. Eso fue lo que me hizo cambiar de parecer sobre el fogueo en Panamá”, explicó Cruz.