Edgard Tijerino

Nota 3.- Se fueron Andruw Jones y Edgard Rentería, pero el manager Bobby Cox está tranquilo, confiando en Mark Kotsay y Yunei Escobar. En tanto, en pitcheo, aunque el retorno de Tom Glavine (13-8 y 4.45) no provoca una gran repercusión, el crecimiento que puede alcanzar el zurdo de 26 años Chuck James (11-10 y 4.24 en 2007), el aporte que se espera del derecho de 21 años Jair Jurgens (3-1 y 4.70 con los Tigres), y la expectación alrededor de la escopeta zurda del largamente inhabilitado Mike Hampton, con cinco temporadas obteniendo 14 o más triunfos, incluyendo un registro de 22, le permiten al curtido Cox, cuyo sistema nervioso no se altera ni con un movimiento telúrico tipo 7 en la escala Richter, ser optimista.



Con el antagonismo Mets-Filis atrapando la atención, los Bravos no parecen estar en plan de pelear el boleto a la postemporada vía “comodín”, pero siguen siendo peligrosos. El año pasado terminaron a cinco juegos de los Filis y cuatro detrás de los Mets.



La explicación es la siguiente: ofensivamente Chipper Jones, Jeff Francoeur y Brian McCann impulsaron 102, 105 y 92 carreras, mientras Mark Texeira tuvo tiempo para remolcar 56 en 54 juegos, con 17 jonrones, 9 dobles y un triple, con el agregado de un Kelly Johnson muy agresivo disparando 16 vuelacercas, 10 triples, 26 dobletes y produciendo 68 carreras; en pitcheo, Tim Hudson y John Smoltz ganaron 16 y 14, con James agregando 11. Si Glavine y Hampton se combinan para más de 20 triunfos, los Bravos serán lo suficientemente molestos.



EL MATERIAL.-Matt Díaz, un probable trescientista, patrullará el jardín izquierdo con Mark Kotsay, sacado de Oakland, cubriendo el center sin pretender aproximarse a Andruw Jones, y Jeff Francoeur, cada vez más importante como atacante, en la banda derecha. Mark Texeira con grandes proyecciones ofensivas, será el inicialista con el agitado Kelly Johnson en segunda, el joven cubano Yunei Escobar en el short stop y el siempre formidable Chipper Jones en tercera. Con la máscara, Brian McCann, cada vez más incidente. Omar Infante, quien estuvo con los Tigres, será un buen respaldo.



ROTACIÓN.- ¿Quién abrirá el primer juego contra Washington, John Smoltz o Tim Hudson? Seguramente Cox esperará que la última palabra la diga lo visto en el spring training. Smoltz (14-8 y 3.11 con 197 kaes) y Hudson (16-10 y 3.33 con 132 ponches) se ven equilibrados en las valoraciones con el ganador de 303 juegos y dueño de dos Cy Young, Tom Glavine (13-8 y 4.45), Hampton regresando a las brasas y Chuck James (11-10 y 4.24), cerrando el grupo, mientras Jair Jurgens espera por una oportunidad.



BULLPEN.-Rafael Soriano, funcionando ahora como rematador, podría ser la respuesta a las exigencias; Peter Moyland, Manny Acosta y Will Ohman, son los respaldos. Esta es una zona bajo observación.



ALINEACIÓN.-Yunei Escobar, de 25 años (.326 en 94 juegos con 104 hits), será el lead-off; el intermedista Kelly Johnson (.276, 16 HR y 68 CE) estará detrás con Chipper Jones (.337, 29 jonrones y 102 CE) como tercero, y el primera base Mark Texeira (.317 en 54 juegos con Atlanta). Jeff Francoeur (.293, 188 cohetes, 19 HR y 105 CE) bateará de quinto con el catcher Brian McCann (.270, 18 HR y 92 CE), el left fielder Matt Díaz (.338 en 135 juegos) y Mark Kotsay (.214 en 56 juegos con Oakland), cerrando la línea de fuego.



PRONÓSTICO.-Nuevamente terceros en el Este de la Liga Nacional.