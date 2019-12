Pedro y su vieja chispa

BOSTON GLOBE

PORT ST. LUCIE, Fla.



La amargura de su salida de Boston ha desaparecido y Pedro Martínez está esperando con ansia probar que todavía está entre los lanzadores de elite del juego después de una larga y extenuante rehabilitación en su hombro derecho reconstruido.



Martínez, que se tomó libre el lunes para ocuparse de asuntos personales, regresó a la casa club de los Mets sonriendo, con el mismo tipo de humor que a menudo mostraba en Boston. No muy lejos estaba su entrenador personal de mucho tiempo y ahora empleado en curso de los Mets, Chris Correnti, que estimuló a Martínez el año pasado en su recuperación de una lesión de hombro que disuadió a los Medias Rojas de ofrecer el contrato garantizado de cuatro años que quería después de la temporada de 2004.



Martínez dijo que no está más motivado para demostrar a los Medias Rojas que estaban equivocados. Sentía que hizo eso en 2005, su primera temporada con los Mets, cuando se fue con record de 15-8 y con una efectividad de 2.82.



“No tengo nada contra ellos”, dijo Martínez. “Ya les demostré lo que tenía que demostrar. Puse un tipo de Cy Young al año siguiente. Si hubiera tenido cinco de esos nueve partidos que perdí después de la séptima entrada, habría sido un vencedor de 20 juegos y 2 y algo de efectividad, con muchos ponches.



“El siguiente año, me lastime. Me mantuve fuera del montículo. Es una lástima que ocurriera eso, pero estoy tratando de compensar el año que perdí”.



Los Medias Rojas sabían que el hombro de Martínez era propenso a una lesión muy importante, y él finalmente tenía una en su puño de pieza rotatoria en octubre de 2006. El manager general de los Mets, Omar Minaya, no ha vacilado en afirmar que su postura de contratar a Martínez por cuatro años y $53 millones era algo correcto. Ahora un Martínez, de regreso, se une con Johan Santana para constituir potencialmente una de las combinaciones 1-2 más potentes en el béisbol.



Martínez hace su primera apertura de entrenamiento de primavera el próximo martes, y habrá curiosidad sobre si muestra cualquier oleada en la velocidad después de ser registrado en mitad de las 80 mph en el final de la temporada pasada, cuando se fue con 3-1, con una efectividad de 2.57 en cinco inicios.



Martínez dijo: “Me siento tan bien ahora como me sentía en 1998”, aunque no pronosticaría una de esas increíbles temporadas tipo Koufax que él tenía en Boston. También está pensando más allá este año, ni siquiera considerando la posibilidad de que los Mets extenderán su contrato. Martínez dijo ayer que escucharía propuestas de extensión durante la temporada, pero no las perseguirá.



“Los Mets tienen mi respeto si me ofrecen algo o no. O si tengo que ir a otra parte”, dijo Martínez. “Ellos sabrán si quieren hacerlo y cuándo quieren hacerlo. Voy a ir a pescar después de la temporada y no voy a estar sentando al lado del teléfono.



“Voy a tener que probar que estoy sano y que soy digno de otro contrato, y eso es ser objetivo. Al mismo tiempo, siento que estoy comprometido a apoyar a este equipo porque no estaba aquí el año pasado. Probablemente me necesitaban más de lo que pensé. No solamente al final del año, sino durante la temporada. No solamente es lo que puedo hacer por el equipo, sino por los niños que vienen hasta aquí arriba, y quienes me escuchan realmente. Cuando nos estábamos hundiendo el año pasado, no había nada que pudiera hacer. Yo había estado allí solamente por un mes, por eso no era razonable que yo fuera a convocar una reunión y simplemente decir oye. ‘Hey paremos esto’.



Me parece que estoy al 100 por ciento, pero esto es el inicio del entrenamiento de primavera. Las sesiones de bullpen han sido fenomenales. Tengo que lanzar aun ante los bateadores. Me siento fenomenal. No estoy adolorido. No recuerdo sentirme tan bien desde el 98. Soy el mismo lanzador, excepto que he hecho algunos ajustes”, añadió.



Grandes ajustes. La clase de ajustes que cualquier lanzador de poder hace cuando está obligado a depender más de astucia que de velocidad. La rehabilitación fue muy difícil, pero Martínez sentía que tenía que respetar el compromiso que los Mets le habían hecho.



Nunca hubo un punto cuando él no podría sobrellevarlo.



“Usted lo sabe, nunca tuve la idea de irme en mi mente”, dijo. “Si usted me preguntara ahora si podría volver hacerlo... No. Usted vería estos zapatos en una caja cuadrada. Usted no va a verme hacerlo otra vez. Todo este tiempo sentía que tenía un compromiso con los fanáticos del equipo. Me comprometí con ellos por los años en que estaba comprometido a estar aquí”, agregó.



¿Es posible que pudiera hacer 30 aperturas esta temporada?

Si me siento de la manera en que me siento después de que empiezo a lanzar, no diría que no. El año pasado realmente recibí una paliza con la rehabilitación. Nunca puse hielo en mi brazo. Mi brazo está bien. Me recuperé. Estaba haciendo mejoras todo el tiempo, salí, estaba consistente alrededor del plato, lanzando de todo, pelotas de quiebre, cambios, todo era mejor. Y ése es lo que usted quiere ver, una montaña en ascenso.



No voy a ponerme excesivamente excitado, pero me siento fenomenal.



Se puso un poco irritado cuando se le pregunto cuánto tiempo quiere lanzar.



“¿Por qué todo el mundo me pregunta eso?”, inquirió Martínez.



El reportero dijo que es porque todos quieren verlo lanzar por mucho tiempo.



“Parece que cada vez que hablo con alguien, me preguntan cuánto tiempo lanzaré”, dijo. “Tengo solamente 36 años... [Tom] Glavine, [Roger] Clemens, [Curt] Schilling, ellos están allí con más de 40... No lo comprendo. Estará listo antes de los 40. He dicho eso en mi carrera siempre”, afirmó.



Justo como en 2004, cuando Schilling llegó a Boston, Martínez tendrá que compartir la atención sobre el pitcheo. Solamente que él no parece estar molesto esta vez. Sabe que está regresando de una cirugía muy importante, en el otoño de su carrera, pero aun así su récord lo hacer ver como uno de los mejores que alguna vez se ha visto.



“Tomaré la pelota y tomaré mis oportunidades contra cualquiera”, dijo. “Santana es el mejor ahora mismo, en mi opinión. Usted me compara con alguien. Veremos qué es lo que pasa”, dijo.