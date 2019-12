“Será una guerra”

Diario La Opinión

“Lo primero es no cometer los mismos errores de la última vez”. Así está de encendido Rafael Márquez mientras habla de su pelea titular del sábado en el Home Depot Center, en Carson, frente a Israel Vásquez, y en la que espera volver a ser campeón.



Atiende a la prensa en el South El Monte Boxing Club, mientras da los toques finales a su preparación para la batalla final.



Duro de carácter y duro en el ring:

“¿Cómo me voy a quitar la izquierda de Vásquez?

Manteniendo alta mi derecha”. Así explica lo que no hizo en Hidalgo (Texas) el 4 de agosto y que le costó el título mundial, cuando las manos de Israel Vásquez encontraron huecos en la defensa porosa del (esa vez) campeón, y le ganó por nocaut en seis asaltos.



¿Cómo vino la preparación?, ¿qué cambiaste?

“Le pusimos mucho de correr y de fuerza. Estuvimos muy metidos en el gimnasio casi tres meses… en el DF., en Toluca. No cambiamos mucho en eso”.



¿Te preparas por número de semanas o número de rounds?

“Hay que pensar en todo porque hay que estar preparado incluso para pelear quince asaltos… si se acaba antes, mejor”.



Después de ser campeón sólido en las 118 libras y hacer siete defensas, Rafael Márquez sorprendió cuando subió de categoría y noqueó a Vásquez en pelea titular de las 122 libras.



¿Qué se siente pelear contra un hombre al que ya le ganaste y que ya te ha ganado?

“Se siente algo muy diferente. A mí nunca me había pasado y que además son tres peleas por título mundial. Se siente distinto, pero de todos modos es algo que resolveremos Vásquez y yo”.



¿Qué es lo nuevo que verán los aficionados en este combate?

“Las peleas fueron muy buenas por lo guerrero que somos, tanto Vásquez como yo, pero… yo creo que esta vez verán una pelea más inteligente… tal vez menos bajar las manos y tener más cuidado con la defensa”.



Enfrentando esta pelea como retador… ¿debes ir a buscarlo o piensas que Israel te va a esperar?

“Cada uno tiene su estrategia, pero por las dos peleas anteriores esto es una guerra. Ustedes lo saben y él también lo sabe”.



Insiste en eso y deja una expresión en su rostro como quien se queja y reconoce un error lamentable.



“Bajé las manos y puse la cara, y allí él aprovechó y me conectó sólido, pero esta vez no va a pasar eso”.



Ganando o perdiendo, ¿qué viene después del sábado?

“Yo vine a ganar y después del sábado, primero Dios, si me coronó campeón, espero hacer unas tres defensas y subir de categoría”, respondió Rafael Márquez, que tiene un balance 9-1 en peleas titulares.