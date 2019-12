Mosley-Judah, un hecho

ESPNdeportes.com

Los ex campeones de peso welter “Sugar” Shane Mosley y Zab Judah, ambos necesitados de una victoria de alto perfil, han acordado enfrentarse.



Ambos púgiles chocarán el 31 de mayo en HBO PPV en un combate pautado a 12 asaltos, probablemente en Las Vegas, aunque el lugar aún no ha sido elegido, según el CEO de Golden Boy Promotions, Richard Schaefer.



“La pelea está hecha”, le dijo Schaefer a ESPN.com el lunes. “La pelea ya está firmada”.



Mosley y Judah poseen velocidad y potencia, han estado en numerosas peleas excitantes y han enfrentado a boxeadores de primer nivel en sus carreras. Pero ambos vienen de sufrir sendas derrotas a manos del campeón welter Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York, en sus dos peleas de alto nivel más recientes.



Mosley (44-5, 37 KOs) desafió a Cotto en noviembre pero perdió por una cerrada decisión en un combate de mucha actividad. En junio pasado, Cotto noqueó a Judah (36-5, 25 KOs) en el 11° asalto de otra excitante pelea. Judah se recuperó con un par de victorias ante oponentes de poca monta.



“Yo creo que esta pelea es grande y pienso que será una pelea excitante durante un par de rounds”, le dijo Mosley a ESPN.com al predecir un nocaut. “Tengo mucho entusiasmo por empezar a entrenar. Zab hace peleas excitantes. Y lo mismo conmigo. Haremos que esta pelea sea excitante”.



Schaefer dijo que la cartelera será titulada “Altas Apuestas”, porque ambos peleadores están en una situación en la que deben ganar si es que desean continuar con sus carreras en un nivel de elite.



“Creo que es una situación en la que ambos tienen que ganar”, dijo Schaefer. “Eso es lo que estamos intentando armar: peleas en las que ambos boxeadores estén obligados a ganar para las carteleras de Pay-Per-View. Pienso que cuando tienes este tipo de peleas al todo o nada, tienes a dos tigres arrinconados saliendo a pelear por su vida y ahí es donde se ponen ambos más peligrosos. Ellos saben muy bien lo que está en juego. Un triunfo para Shane sobre Zab Judah, y Shane está de regreso en la cima con los nombres más grandes, y lo mismo para Zab. Por eso es una pelea muy llamativa”.



Schaefer dice que se planea otra pelea para la cartelera en la que participarían el ex campeón Jorge Barrios (47-3-1, 34 KOs) y el eterno retador Rocky Juárez, otros dos peleadores necesitados de una victoria notable.



Barrios, de 31 años, perdió su título ante Joan Guzmán en septiembre de 2006 y ha peleado una sola vez desde entonces, un combate en su país natal de Argentina antes de una larga pausa en su carrera debido a lesiones en sus dos retinas.



Juárez (27-4, 19 KOs) viene de perder ampliamente ante Juan Manuel Márquez en un combate en el peso ligero junior en noviembre. Juárez, de 27 años, está de 0-4 en peleas de campeonato.



“Esa pelea es otro ejemplo de un combate de apuestas altas”, dijo Schaefer. “Una derrota para Barrios y yo pienso que sería su final. Una derrota para Juárez, y pienso que sería su final también”.



El resto de la cartelera no ha sido consolidado aún, pero Schaefer dijo que otros dos combates son discutidos -- ambos entrarían en la temática de las apuestas al todo o nada -- como una posible revancha entre los campeones de peso pluma junior Celestino Caballero y Daniel Ponce De León, y una revancha de la extraordinaria pelea final de la tercera temporada de “The Contender” entre Sakio Bika y Jaidon Codrington.



Aunque Golden Boy no promueve a Bika o a Codrington, Schaefer ha dicho que está en contacto con el promotor de “The Contender”, Jeff Wald, para lograr llevar a cabo el combate.



“Realmente quiero armar una cartelera donde cada pelea tenga mucho significado”, dijo Schaefer. “Eso es lo que estamos intentando hacer”.



Mosley ha dicho que su objetivo final es una revancha con Cotto.



“Solamente intento volver a pelear con Cotto porque creo que puedo ganarle, por lo cual en esta pelea tengo la obligación de ganar”, dijo Mosley. “Hay muchas buenas peleas por ahí para las que quisiera estar preparado, por lo cual es importante. Es importante para mí y para Zab. No puedo esperar. Va a ser divertido”.



Judah fue elegido como oponente de Mosley luego de que las negociaciones con el también ex campeón Ricardo Mayorga se cayeran, y las charlas con el recientemente coronado campeón Carlos Quintana no lograran despertar el interés esperado.



“Se suponía que yo peleara con Mayorga, pero (su promotor) Don King no quiso ayudar realmente a que esa pelea se lleve a cabo, por lo que no pudimos hacerla”, dijo Mosley.



“Entonces quedaban solamente Judah y Quintana. Pensamos que Zab va a ser una pelea más grande aún sin un título en juego. Pienso que Zab tiene un nombre más conocido. Quizás pueda pelear con Quintana más tarde. Me gustaría eso. Pero ahora mismo, es Judah. Es un trato hecho. Vamos a salir a entreverarnos a golpes”.



Al ser Las Vegas la sede de la pelea, Mosley y Judah fueron parte de la agenda de la reunión de la Comisión de Atletismo del Estado de Nevada el lunes.



El director ejecutivo Keith Kizer dijo que Mosley, de 36 años, fue aprobado para recibir una licencia en esa reunión. Los boxeadores que llegan a esa edad deben ser aprobados por voto de la comisión.



Judah, de 30 años, se presentó frente a la comisión y, por voto de 4-0 (el quinto comisionado estaba ausente) se le otorgó la capacidad para solicitar nuevamente su licencia.



Judah no ha peleado en Nevada desde abril de 2006, cuando se le retiró la licencia y fue penalizado por $250.000 tras instigar una revuelta durante el 10° asalto de su choque ante Floyd Mayweather Jr.



Judah cometió dos faltas sobre Mayweather en ese asalto, lo cual impulsó a Roger Mayweather, tío y entrenador de su oponente, a invadir el cuadrilátero durante el transcurso de ese round. Eso llevó a un encontronazo entre ambos rincones y casi termina por causar un combate generalizado dentro del estadio Thomas & Mack Center.



Fue la segunda suspensión de Judah por conducta antideportiva durante un combate en Las Vegas.



“La comisión le ha dado al Sr. Judah una clara advertencia”, dijo Kizer. “Le hemos dicho que cualquier otro incidente no sería tolerado, y Zab ha comprendido. Ha peleado cuatro combates desde que sucediera ese incidente y se ha comportado bien, por lo cual se le ha dado permiso para solicitar nuevamente una licencia. Estará haciendo eso muy pronto”.