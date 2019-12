El Inter más cerca del título

Cuando las papas queman, los capitanes son los primeros que se tienen que hacer cargo de sacarlas del fuego. Lo hizo el capitán de la Roma, Francesco Totti, autor del gol de la ventaja de la Roma en San Siro, anotación que, de hecho, volvía a abrir el discurso Scudetto, pero también apareció el otro capitán, Javier Zanetti, quien con un gol sobre la hora selló el empate que puede valer el título.



En efecto, el Inter ahora suma 61 puntos y mantiene nueve unidades sobre la Roma, que ahora tiene 52. Además, el Inter en este caso pudo mantener el invicto en el torneo.



La Roma tuvo por lo menos cuatro ocasiones de gol clarísimas, pero no las aprovechó. Tampoco faltará algo de polémica, porque a siete minutos del final el réferi Rossetti, de buena labor hasta ese momento, decidió mostrarle la segunda amarilla a Mexes por una falta en la zona central que, de existir, no fue seguramente de amonestación, y restableció de hecho la paridad numérica. Eso galvanizó al Inter que, con la carga final, encontró el gol del empate y del probable título.



El resultado, vale decirlo, no fue del todo justo, porque la Roma fue mucho más que un Inter, cansado y que otra vez, como le viene pasando en los últimos tiempos, sufrió por la falta de ideas creativas (tampoco la presencia de Figo ayudó en este caso).



En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el Barcelona empató 1-1 al Valencia porque en la prolongación, en la última jugada, el árbitro no apreció manos de Eto’o y concedió el empate de Xavi.



La convulsión social y deportiva ha acentuado el carácter competitivo de Koeman y el Valencia en la Copa, un torneo que funciona estupendamente para las catarsis colectivas. Al Barça le pasó lo contrario. Ahora que ha aprendido a disputar la Liga, ayer no supo ganar un partido de Copa muy exigente, de mucha tensión y gran carga táctica. Le faltó luz y precisión, en el pase y en el remate, y le sobró coraje después de un estimable ejercicio futbolístico.



Apretó el Barcelona desde la salida, con la hinchada más ruidosa que nunca, entregada a un equipo que rota piezas a cada jornada para poder brillar en las tres competiciones abiertas. Entró Deco y salió Iniesta de la alineación, mientras Henry jugaba por Ronaldinho, circunstancia que propició un aumento de la velocidad de la pelota y una disminución en la precisión. A cambio de abrir bien la cancha por el flanco de Henry, reiterativo en los centros laterales, se estranguló en el juego interior, incapaz de ganar espacio, bien controlado por el Valencia, replegado y espabilado en la anticipación.



A tres remates de gol consecutivos en una misma jugada por parte de Xavi, Eto’o y Messi, respondió el Valencia con una falta lateral que acabó en la red después de un taconazo de Joaquín en posible fuera de juego. Aunque anulada por el árbitro, la acción tuvo un carácter intimidatorio para los azulgrana. Lentos y previsibles, se excedieron en la conducción, negados en la divisoria, sin línea de pase, en inferioridad ante las ayudas defensivas del rival, que cerró bien, siempre en situaciones de superioridad.