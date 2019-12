Hansack, mañana

Devern Hansack es un hombre con más confianza que el año pasado. Su relación con la mayoría de peloteros latinos es una prueba de que está asimilando la presión y de que en esta ocasión todo será distinto al spring pasado.



Se le puede ver hablando con todo el mundo, ha logrado un círculo de confianza en que ya no es tomado como un simple novato. Después de dos convocatorias en septiembre y de su segundo spring, nada le resulta extraño.



Su círculo de amigos son los dominicanos, especialmente Julián Tavarez, quien lo aconseja continuamente y lo dirige en muchas situaciones del entrenamiento. Entrena con la misma intensidad de los mejores, sin dar ni pedir tregua.



No se deja impresionar muy fácilmente. En ocasiones los dominicanos dan muchas bromas, pero el nica no permite que se le exponga muy fácilmente. Sabe que está bien valorado en la organización y que todo depende de su esfuerzo.



Es un pitcher con suficiente material como para quedarse en el grupo de 25. Actualmente trabaja con el cambio de velocidad y está logrando sacarle provecho a su slider.



El coach de pitcheo John Farrell no tiene mucho que decirle, excepto que cada día es importante, que su talento debe emparejarse con el sacrificio en el entrenamiento. Ésa es la fórmula que conduce a los buenos jugadores al éxito.



Cuando se le mencionó que estaba entre los candidatos para ocupar un puesto en la rotación, ni se inmutó, porque sabe que el trabajo no cambia nada y menos cuando le dijeron que entraba en la batalla Bartolo Colón, porque una vez más depende de lo que Hansack haga para impresionar y quedarse.



Mañana a eso de las 12 del mediodía se enfrentará a los Mellizos de Minnesota, en el Hammond Stadium, ubicado en el mismo Fort Myers. Le seguirá a Jon Lester y se estará midiendo a bateadores de la talla de Joe Mauer, Justin Morneau y Michael Cuddyer.



Será la primera prueba de fuego, y, como todas para él, es muy importante dejar una buena impresión. De manera que estaremos pendientes de cada uno de sus lanzamientos.