¿Cómo lo destruirá?

Javier Maravilla Murillo puede venir armado de optimismo para su pelea contra Román “El Chocolatito” González, pero el pronóstico es que sobre su cuerpo lloverá fuego y sangre.



El público imagina todos los finales posibles. Un golpe tras sonar la campana, una ráfaga de ellos sobre un arrinconado mexicano, una persecución despiadada buscando la destrucción instantánea, y hasta un boxeo sereno, lleno de pausas, que deje correr a su presa, pero dispuesto a liquidarlo en cualquier momento.



Las habilidades boxísticas del “Chocolatito” nos pueden poner en cualquier escenario y no dejar que nuestra imaginación mienta. Es capaz de eso y mucho más. Tiene el poder, velocidad, ataca sin pausas, se defiende con movimientos precisos y vuela al ritmo de sus manos.



La gente sabe que no tendrán mucho tiempo para acomodarse en sus asientos y, conscientes de eso, guardarán silencio ante la pesadilla que vivirá el azteca. No hay otro guión en la mente de sus seguidores, si es un segundo de furia o es un calvario de golpes, siempre valdrá la pena.



¿Qué le conviene al nica de cara a la pelea de título?

1- En realidad es conveniente que salga con la tranquilidad de siempre, no hay necesidad de dejarse llevar por el hervor de su sangre. En casi todas sus peleas, combina la paciencia con su furia para saber en qué momento debe iniciar la masacre.



2- Aprovechar esta pelea para seguir ejercitando sus fabulosas combinaciones, esos ganchos mortíferos que se impulsan desde atrás de su espalda y las repeticiones con la misma mano que tanto desconcierto causan

3- Mover la cintura con la maestría de siempre, porque siempre se le ha visto flexible, dispuesto a entregar, pero también listo para defenderse. Arriesga con el mínimo de peligro.



4- No para complacer al público, sino para demostrar que su preparación es lo mejor de su repertorio, deberá mantenerse atacando como en su última pelea contra Matsumoto. No dar tregua en ningún momento y demostrar que está listo por la corona.



Como se puede ver, hay poco que demandarle a este nuevo fenómeno del boxeo nica. Lo de esta noche debe ser un paseo, de lo contrario, el sol dejará de salir.



“El Chocolatito” dio, sin problemas, 108 libras en su primer intento, mientras el mexicano tuvo que subir por segunda vez para registrar ese mismo peso.



Nerys Espinoza marcó las 112 libras, pero su rival, Erick Aguilera, fue multado por la Comisión con 750 córdobas, porque no pudo bajar de las 114 libras y media.



Yader Escobar se medirá a Miguel Téllez en 108, en tanto Francisco Huerta enfrenta a Moisés Castro en 130.



Mathias García dio las 126 libras sin problemas, sin embargo, Lenín Téllez tendrá que pagarle el 25 por ciento de su bolsa porque se fue hasta las 130 libras.



Luis Sandoval fue otro de los multados con el 25 por ciento de su bolsa porque dio 118 libras, tres encima del peso que sí pudo marcar Ernesto “Torito” Castro.



Julio Buitrago y Lenín Traña no tuvieron inconveniente para dar el peso, lo mismo que Eddy Castro y José Varela, que pelearán también en las 105 libras.