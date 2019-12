Juárez espera llamada

Colaboración

William Juárez sigue pendiente del llamado que le hagan los Diablos Rojos de México, pero será hasta el próximo martes que recibirá noticias definitivas. En tanto, el Bóer hace planes de firmarlo para la próxima campaña de Primera División, en caso que esa gestión no prospere.



Juárez tiene problemas con algunos papeles, situación que se originó en el mismo seno de los Diablos. El gerente general del equipo mexicano, Álvaro Solís, tiene la última palabra, pero conforme pasa el tiempo la situación se hace más difícil de concretar.



La tropa de Joseph Mendoza se mantiene a la expectativa, debido a que a su conjunto les hace falta uno de sus jugadores tipo A que podría resolverse con el derecho de El Viejo.



El Chinandegano ha estado contactándose a diario con el señor Solís, pero el problema en estos momentos es que Solís se encuentra fuera de México y no ha podido gestionar los requisitos que solicita la embajada Mexicana en Nicaragua para que Juárez viaje tras la búsqueda de una nueva oportunidad en el béisbol.



“Juárez se encuentra entusiasmado por el interés que tienen los Padres de San Diego con él, todas las tardes entrena conmigo en el estadio de la Motosa, aquí en El Viejo, se está esforzando como nunca, porque sabe que tiene que estar preparado para demostrarles que tiene material para brillar en el mejor béisbol del mundo” señaló Boanerges Espinoza.



Pero si los Diablos Rojos no le gestionan su visa de trabajo, William ya ha recibido ofertas para quedarse jugando en la Primera División, el primer interesado fue el equipo del Boer, que anda buscando un pitcher que encabece su staff, de igual manera el Chinandega, que negocia su ingreso a las filas de los occidentales.



Pero William, muy responsablemente y esperando la gran oportunidad de partir hacia México, no ha confirmado nada a los interesados y será hasta el próximo martes que sabrá el rumbo de su futuro en la pelota. Todas las noches sueña con estar viajando hacia México, en busca del sueño de niño, llegar hasta las Ligas Mayores.