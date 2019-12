Selección en apuros

No debe resultar fácil para el cuerpo técnico de la Selección Nacional hacer un fogueo y notar que el trabajo táctico que se hizo casi toda la pretemporada de 40 días en Río de Janeiro, antes del primer duelo eliminatorio con Antillas Holandesas, se perdió en gran parte.



Algunas razones de ese desliz parecieran justificables, pero la mayoría son preocupantes sabiendo que ni siquiera ha pasado un mes desde el encuentro con Antillas en Diriamba.



“Platicamos con Flavio da Silva del por qué nos perdimos en parte del juego, y creemos que nos enfocamos en la condición física de la Selección y descuidamos un poco la parte táctica. También preocupa que a algunos jugadores que estuvieron en Brasil se le hayan olvidado sus funciones”, explica Mauricio Cruz, técnico del equipo.



En la derrota del miércoles de la Azul y Blanco contra Diriangén de 1-0, pasó que varios jugadores no cumplieron el trabajo previsto para el duelo de vuelta el 26 de marzo en Curazao. Quizá lo único explicable es que para este amistoso, la Selección alineó a cuatro jugadores que no recibieron la preparación en Brasil.



Se trata de los defensas Carlos Alonso y Marvin Molina, quien como defensa central lució acorde a las exigencias del juego. También alineó Alex Alonso como volante de contención y Samuel Wilson como volante interior.



“También afecta que hay jugadores que no entienden que no se pueden ir solo con el balón, que esto es un colectivo y así es como vamos a rendir. Es cierto, en el ataque se necesita individualidades, distinto a la media cancha, pero nada de abusar”, comentó Cruz.



La preocupación que dejó el desorden táctico en el amistoso con los blanquinegros, motiva a retomar el trabajo táctico para la próxima semana mientras lo combinan con un fogueo con el Walter Ferreti y esperan el viaje a Venezuela a mediados de marzo.



“Vamos a trabajar también en el aspecto sicológico de los jugadores para que sepan manejar la presión que seguramente se va sentir en Antillas Holandesas y que van a tratar de aprovechar los caribeños”, aseveró el estratega.



Los nicas tienen previsto viajar la segunda quincena de marzo rumbo a Venezuela, para cerrar la preparación allá, antes de viajar a Curazao, el 24 del mismo mes.



En Venezuela intentarán conseguir algún fogueo, sobre todo después que cancelaron el único partido internacional que tenían previsto jugar en Panamá con la Sub-23 de ese país.



“A Panamá era imposible viajar porque nos ibamos a agotar en el viaje de ida y regreso, no hubieramos cumplido el propósito e ibamos a perder toda esa semana de trabajo”, concluyó.