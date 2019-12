En medio de la euforia que se vive por el recién coronado campeón del mundo, José “Quiebra Jícara” Alfaro, la atracción por el talento de Román “El Chocolatito” González y su pronta pelea por título, igual que William González y Juan Palacios, se ha despertado más la ansiedad de triunfo del talentoso boxeador Nerys “Picapiedra” Espinoza.



Su capacidad jamás ha estado en duda, por el contrario, hace dos años se le veía como un próximo campeón del mundo que podría construir una sólida carrera en 108 ó 112 libras.



De esas posibilidades sólo le han quedado malos recuerdos. Su mirada perdida en el vacío denota tristeza por el tiempo perdido, mientras tanto, “Chocolatito” y “Quiebra Jícara” se roban la atención del periodismo en plena conferencia para la velada en el Casino Pharaohs.



“Generalmente ocurre en los boxeadores que ellos son los que desperdician su talento. No es mi caso, siempre estuve en el gimnasio. Más bien mis manejadores anteriores fueron los que me truncaron mi carrera”, dijo Espinoza, después de hablar sobre su rival de hoy, Erick Aguilera, en la misma jornada que “Chocolatito” se medirá al mexicano Javier Maravilla Murillo.



Nerys acusa de mal manejo de sus ex apoderados Rosendo Álvarez y Ana Francis Donaire, en los últimos años y en peleas claves como la del título minimosca de la AMB contra el panameño, Roberto “La Araña” Vásquez, el 19 de noviembre de 2005.



“Estábamos discutiendo (Ray Mendoza y yo) con la comisión que el panameño no dio el peso. Llegaron tres o cuatro tipos con la “Araña”, subió rápido, la báscula pegó notando que no estaba en el peso y en vez de ajustarla dijeron que lo logró”, explica Nerys.



“Mi sorpresa fue cuando veo a Rosendo hablando con el apoderado de Vásquez y después llegó exigiéndome que debía pelear. Para mí que hubo algo por debajo. Me amenazaron con que si no peleaba me sacaban del ranking. Sólo me imaginé quedarme inactivo, sin posibilidades de ganar dinero. Por eso acepté pelear”, agregó.



El descuido de sus manejadores continuó al año siguiente para su pelea contra Go Onaga, en Japón, adonde viajó solo, lo que precisamente le arrebató el chance de ganar esa pelea porque los promotores de la velada se aprovecharon de esa condición.



“Subí al ring solo, me vendé solo. Nadie me hubiera atendido si no fuera por un promotor de Japón que llegó a ayudarme a la esquina. Pararon la pelea porque Onaga tenía una herida en la ceja, y me quitaron la pelea y no tuve cómo protestar”, comentó.



Sin embargo, las cosas han cambiado con Prodesa, la promotora dirigida por Silvio Conrado, en la que en menos de un año ha tenido peleas por título Fedelatin y Latino de la FIB.



“Este año voy a tener mi oportunidad de título. Confío en el trabajo que están haciendo conmigo mis promotores, han logrado ranquearme en varios organismos y darme peleas importantes. Ahora es otra mi carrera y no voy a desaprovechar esta oportunidad”.