Industria busca salida a crisis energética

El sector industrial espera crecer este año a un nivel similar al de 2007, un seis por ciento, pese al fuerte impacto que se avecina por el alza del precio internacional del petróleo, que provocará también aumentos en la tarifa de energía eléctrica, lo que elevará fuertemente los costos de operación de las empresas.



El crecimiento lo proyectan tomando en cuenta las nuevas inversiones que llevarán a cabo este año las industrias de diferentes áreas, pero no pueden evitar que muchas de las que están operando enfrenten serias dificultades para cerrar el año con cifras positivas o afectando al consumidor, a quien generalmente se le trasladan los incrementos en los costos.



César Zamora, Gerente General de la empresa generadora Prisma Energy, dijo la semana pasada que el precio del petróleo, que en los últimos días superó los 105 dólares por barril, subirá la tarifa de energía eléctrica.



El empresario añadió que el precio del barril de búnker, utilizado en una buena parte de las plantas de generación del país, ronda actualmente los 80 dólares, luego de dos semanas consecutivas de incrementos, elevándose aproximadamente un cinco por ciento.



“Los precios que estamos viendo en las últimas dos semanas, de aproximadamente un cinco por ciento en el valor del búnker, necesariamente van a halar un poco la tarifa. Esperemos que en lo que resta del mes de marzo los precios se reduzcan, y si se puede evitar incrementos, dependerá del valor del producto en el mercado internacional”, subrayó.



Zamora dijo que el precio promedio del barril de búnker el año pasado fue de 68 dólares, y en lo que va de 2008 el promedio es de cerca de 73 dólares.



Desde el año pasado, el economista Néstor Avendaño había advertido que si el precio del barril de petróleo llegaba a 100 dólares, muchas empresas del país, sobre todo las pequeñas, iban a colapsar, porque no soportarían el aumento de los costos de operación.



Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadin, dijo que el aumento del precio del petróleo, que provoca también el aumento del precio del búnker y la energía eléctrica, resta competitividad al sector industrial.



“Aparte de eso, Nicaragua es ineficiente en varios sectores de la generación, situación que afecta a los consumidores, porque tenemos las tarifas más altas de la región en combustible y energía eléctrica”, expresó.



Amador reconoció que muchas industrias entrarán en serios problemas ante el aumento de los costos de operación, y es algo que tiene preocupado al sector empresarial.





Expertos taiwaneses

La situación es preocupante porque en el corto plazo no hay nada que hacer, sólo tratar de ahorrar mientras se avanza en el cambio de la matriz energética, algo que según Amador llevará por lo menos diez años.



Por ahora, dijo que están buscando apoyo en la embajada de Taiwan, para traer expertos que les ayuden a ahorrar energía eléctrica en las empresas.



Explicó que una de las áreas clave de ahorro son las calderas, para hacer más eficiente el uso de los motores de las industrias.



Dijo que con sólo que se haga una distribución mejor en el panel central de energía, se ahorra una cantidad de electricidad considerable.



El presidente de Cadin afirmó que la crisis energética está afectando a todos los países en general, lo que tendría como ventaja que productos de otra nación no entrarían a más bajo precio, pero el problema es que el sector industrial de Nicaragua está en peores condiciones, porque debido a la ineficiencia del sistema de energía eléctrica, se tiene que pagar tarifas más caras que en el resto del istmo.



Mencionó el caso de la pérdida de energía eléctrica, que en Nicaragua es del 30 por ciento, porcentaje que es trasladado a la tarifa.



En otros países del área, en cambio, la pérdida en energía eléctrica pude ser de un diez por ciento, lo que significa una gran diferencia con los costos en Nicaragua.



El presidente de Cadin consideró inevitable que la tarifa de energía eléctrica siga subiendo, debido al aumento del precio del búnker, algo que no se puede detener mientras no se cambie la matriz de generación eléctrica.



Recordó que en Costa Rica el 90 por ciento de la energía se genera por medio de recursos renovables, mientras en Nicaragua es al revés, casi el 80 por ciento de la energía se genera en base a derivados del petróleo.



Y pese a lo tardado de la inversión en la generación de energía renovable, los empresarios ven con optimismo el hecho de que está por arrancar la construcción del proyecto Amayo, que generará 40 megavatios de energía eólica este año, y están por salir las licitaciones para la construcción de algunos hidroeléctricos, como Larreynaga.



Sin embargo, César Zamora afirmó que lo más pronto posible se debe buscar la entrada a Nicaragua de inversión en proyectos hidroeléctricos, tanto del Estado como privada, para que este país dependa menos del búnker.





Pequeños con mayor impacto

Amador explicó que la pequeña industria está en peores condiciones debido a que paga tarifas más caras que el sector industrial.



Explicó que eso se debe a que gran parte de las pequeñas empresas están ubicadas en casas familiares y se conectan a la red domiciliar, lo que les hace pagar facturas más caras que las industriales.



Las grandes, en cambio, están conectadas a una tarifa industrial, lo que les permite tener una mejor carga, más estabilidad del fluido y se obtiene una mejor tarifa que la residencial.



Gilberto Alcócer, Presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipyme, consideró que muchas de las pequeñas industrias van a tener que cerrar, porque no van a poder soportar los altos costos de producción que está provocando el precio del petróleo.



“Hacemos énfasis en que hay que agilizar los procesos de readecuación de la matriz energética, porque no es tan rápido hacerlo, porque requiere de inversiones altísimas, pero se deben ir creando las condiciones para contar con diferentes tipos de generación eléctrica”, expresó.



Sin embargo, dijo que en el corto plazo no se puede hacer nada, pero que las mismas empresas están tratando de ser más eficientes en el uso de la energía, mejorar los tiempos de producción, indicadores de productividad y redistribución de los sistemas de energía para ahorrar consumo.



“Hay que hacer énfasis en que el gobierno debe implementar una política de ahorro de energía, porque no es posible que a las primeras horas de la mañana las oficinas del Estado estén gastando electricidad, para lograr un poco más de ahorro en el gasto de energía”, expresó.



Alcócer señaló que definitivamente muchas de las pequeñas empresas no podrán soportar los incrementos de los costos, y lo peor aún no ha llegado, porque se tiene previsto que el precio internacional del crudo seguirá subiendo.







Altos costos no paran crecimiento industrial

Pese al alza en los combustibles y la energía eléctrica, la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadin, está proyectando un crecimiento en el año 2008 del seis por ciento, una tasa similar a la que registró en 2007.



El sector genera más de 500 millones de dólares al año, según Cadin. Mario Amador, Presidente de la Cámara, informó que el crecimiento de la industria está basado en nuevas inversiones de diversas empresas que ejecutarán este año.



Entre las nuevas inversiones está la instalación de la textilera Cone Denim, que desembolsará 100 millones de dólares en montar la planta en el municipio de Ciudad Sandino en este año.



También están otras inversiones que realizarán ingenios, mataderos y gran parte de las industrias del país, lo que se contabiliza como crecimiento general del sector.



Amador afirmó que el sector industrial no puede dejar de invertir, porque si dejan de hacerlo se salen del mercado.



La preocupación del sector industrial se profundizó en los últimos días, cuando además del costo de los combustibles y la energía eléctrica, se anunció un nuevo cobro por el bombeo de agua de los pozos en propiedad de las empresas.



El sector industrial considera ilegal la intención de Enacal de aplicar el nuevo cobro, que significaría un nuevo golpe que obligaría a irse del país a muchas de las compañías establecidas aquí.