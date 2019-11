Aranceles a negociación en San Salvador en abril

La posibilidad de incluir cláusulas de salvaguardia para los productos sensibles en la negociación comercial entre la Unión Europea y Centroamérica, fue planteada ayer en un informe brindado por representantes de la oficina de la Comisión Europea en Managua.



Francesca Mosca, Embajadora Jefa de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, y Nicolás Bulté, Jefe de la Sección Política, Comercio y Prensa de la misma institución, explicaron los avances de la última ronda de negociaciones entre Europa y Centroamérica, que se realizó en Bruselas, Bélgica.



La embajadora Mosca dijo que la UE está abierta a hablar de todos los temas, incluyendo los productos considerados sensibles. Sin embargo, la representante de la UE en Centroamérica no brindó detalles sobre las listas de productos, porque aseguró que eso aún se mantiene secreto por ambas partes.



Por su parte, Bulté, afirmó que en la negociación comercial se pondrá sobre la mesa todo el universo arancelario, pero que quizá sea necesario establecer alguna cláusula de salvaguardia para ciertos productos sensibles. Añadió, sin embargo, que las agriculturas de las dos regiones son complementarias.



La embajadora Mosca indicó que en la próxima ronda de negociaciones, a llevarse a cabo en San Salvador el 14 de abril, se entrará en más detalles en los diferentes temas: tanto el comercial, como el de diálogo político y de

cooperación.



SGP Plus no será base

La representante de la UE aclaró que el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus), que otorga favores arancelarios a los productos centroamericanos que entran al mercado europeo, no será la base de la negociación comercial, algo que estaban demandando los países del istmo, pero que se espera un acuerdo que supere los beneficios que otorgan dichas deferencias.



Avances en la integración

La diplomática consideró que hubo avances en la institucionalidad y la integración centroamericana, ya que se abordó bastante el tema de las instituciones regionales como la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Parlamento Centroamericano (Parlacén).



También destacó la incorporación de Guatemala a la CCJ, y la adhesión de Costa Rica al acuerdo de Unión Aduanera, y que aunque aún está pendiente el estatus de Panamá, este país participó en todos los grupos negociadores de manera activa, lo que hace pensar que se van a incorporar como miembro pleno en las discusiones.



La embajadora dijo que tres cláusulas del diálogo político fueron discutidas, como son la no proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo y los crímenes de trascendencia internacional, esto último implica la adhesión a la Corte Penal Internacional.



Pegón con Corte Penal

Refiriéndose al tema de la Corte Penal Internacional, a la cual Nicaragua y El Salvador aún no se adhieren porque aparentemente alegan algunas objeciones constitucionales para hacerlo, la embajadora dijo que parece difícil que en un mundo global no exista también una justicia global, y aseguró que tratarán de destrabar los impedimentos.



Dijo que Centroamérica tiene problemas que son reales, como los de naturaleza constitucional, pero hay una planificación que se tendrá que llevar a cabo sobre estos asuntos, y que brindarán las explicaciones y aclaraciones sobre el tema a los países que lo requieran.



La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a personas que hayan cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.