Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

10 Marzo 2008 |

8:55 p.m. |

END

Baja crudo y merman tensiones colombo-venezolanas

Los precios del crudo para entrega a término bajaron el lunes, en parte, gracias a una disminución de las tensiones entre Venezuela y Colombia durante el fin de semana.



El crudo liviano de bajo contenido sulfuroso para entrega en abril, bajó 61 centavos llegando a 104.54 dólares el barril en la contratación electrónica de la bolsa de materias primas de Nueva York, al mediar la jornada en Europa.



El contrato estableció un nuevo récord el viernes, con una cotización de 106.54 dólares el barril, antes de bajar y asentarse en los 105.15 dólares.



En Londres, la mezcla Brent del Mar del Norte para entrega a término perdió 60 centavos, llegando a un precio de 101.78 dólares el barril en el mercado ICE.



El combustible de calefacción para entrega a término bajó 1.25 centavos, cotizándose a 2.9345 dólares el galón (3.78 litros) mientras que la gasolina perdió 1.57 centavos y llegó a 2.6786 dólares el galón. El gas natural para entrega a término bajó 9.5 centavos y llegó a 9.674 dólares por 1.



Wall Street retrocede ante alza del petróleo

NUEVA YORK / AP

Los precios de las acciones tuvieron una baja considerable el lunes, al tiempo que el aumento del crudo por encima de los 108 dólares el barril y los nuevos nubarrones sobre el sector financiero, aumentaron las pérdidas de la semana pasada en Wall Street.



El índice industrial Dow Jones perdió más de 150 puntos mientras que los índices más amplios resintieron reducciones más pronunciadas.



Wall Street no tuvo informes económicos flojos que le afectaran en la jornada, pero enfrentó una persistente serie de noticias adversas sobre las empresas expuestas a la crisis en las hipotecas.



El Dow Jones retrocedió 153.54 puntos (el 1.29 %) hasta llegar a los 11,740.15 en una posición cercana a los niveles más bajos durante la sesión.



Honduras busca petróleo en el Caribe

TEGUCIGALPA / AP

El presidente Manuel Zelaya anunció que en abril suscribirá con compañías extranjeras, convenios para explorar y explotar la plataforma continental en el Caribe hondureño en busca de gas y petróleo.



‘’Pronto sabremos la cantidad, calidad y volumen de gas y petróleo con que cuenta el país’’, añadió. No identificó, sin embargo, las empresas petroleras que contratará el Estado. ‘’En abril se firmarán los contratos y en cinco años Honduras iniciará la exploración y explotación petrolera’’, sostuvo.



El anuncio lo formuló Zelaya en una reunión popular realizada en Jesús de Otoro, a unos 200 kilómetros al oeste del país. Honduras consume alrededor de cinco millones de barriles de combustibles al año, incluyendo diesel, gasolina y búnker.



El búnker es un carburante de petróleo ordinario que utilizan las cinco generadoras privadas de electricidad y dos fábricas cementeras que operan aquí.



Ecuador con reserva de 4,000 millones de dólares

QUITO / AP

La reserva monetaria se ubicó en 4 millones 75 mil 300 dólares, la más alta de los últimos ocho años, informó el lunes el Banco Central. En un comunicado señaló que la cifra corresponde al 7 de marzo, y que este país comenzó el 2008 con una reserva monetaria de 3 millones 396 mil 700 dólares.



El Banco Central no explicó las razones del crecimiento del indicador, aunque se da por descontado que está impulsado por el petróleo, el mayor producto de exportación de este país.



El presidente Rafael Correa ha cuestionado que la reserva monetaria esté depositada en el exterior, y ha anunciado su intención de realizar reformas constitucionales, para que una parte de esos recursos pueda ser utilizada libremente y así cubrir necesidades en el país.



La reserva monetaria sostiene a la economía dolarizada de Ecuador, que reemplazó al sucre por la moneda estadounidense desde el 2000. La medida fue tomada entonces, para hacer frente a una aguda crisis económica y a un proceso de hiperinflación que causó el cierre o quiebra de la mitad de los 42 bancos existentes en esa época.



Lula demanda aprobación de presupuesto brasileño

BRASILIA / AP

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva presionó el lunes al Congreso para que apruebe esta semana el presupuesto de 2008, después que su votación fue aplazada dos veces por disputas en torno al destino de una partida.



Lula apeló a la ‘’responsabilidad’’ de los legisladores para que voten el proyecto presupuestario el miércoles, como está en la agenda del Congreso.



‘’Quiero creer que los senadores y los diputados tengan tanta responsabilidad con Brasil como yo’’, expresó Lula en su programa radial semanal ‘’Café con el Presidente’’. ‘’No puedo creer que solo yo quiera trabajar y ellos no’’, agregó.



Insistió en que la votación ‘’es una cuestión de responsabilidad con el pueblo pobre de este país, tengo la certeza de que hay disposición de votar’’.



China baja superávit comercial

BEIJING (AP) _ El superávit comercial de China bajó en febrero al reducirse las ventas de bienes a Estados Unidos, informó el gobierno el lunes. Por su parte, analistas estimaron que las exportaciones deben repuntar ahora que han cesado las tormentas invernales que alteraron la economía.



La reducción de un 63% en la brecha comercial en relación a febrero de 2007, se debió en parte a una desaceleración en la demanda de exportaciones, aunque febrero fue un mes desusadamente débil, dijeron los analistas.



‘’Esperamos que las cifras de exportación repunten en marzo, pero se anticipa una desaceleración más moderada en el crecimiento de las exportaciones durante el año’’, dijo Jing Ulrich, Presidenta de acciones chinas de JP Morgan, en un informe a los clientes.



El superávit comercial de febrero fue de 8,600 millones de dólares, tras ser de 23,700 millones de dólares en febrero de 2007, informó la oficina de aduanas de China. Las importaciones de China en febrero subieron un 35%, elevándose a 78,800 millones de dólares en relación al mismo mes del año anterior, según la agencia de aduanas.