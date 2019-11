Desacelerados envíos de remesas a la región

Las remesas que reciben los países latinoamericanos se desaceleraron en 2007, lo que podría significar una nueva tendencia de estos recursos, y una aceleración de la pobreza en la región, según revela el último informe del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Pese a la desaceleración, Centroamérica registró siempre un crecimiento del 11% en el envío de remesas, de acuerdo con el estudio divulgado en la página web del BID.



“Esta es la primera vez, desde que comenzamos a estudiar las remesas en el año 2000, que no hemos registrado un aumento de dos dígitos”, señaló el gerente del Fomin, Donald F. Terry, al presentar el informe. Según Terry, la desaceleración ocurre porque los dos principales receptores de remesas, como son México y Brasil, no continuaron con la tendencia de otros años, en parte, debido a la crisis económica que enfrenta Estados Unidos.



“Aún no tenemos certeza sobre si se trata de un cambio de corto plazo, o el comienzo de una nueva dirección, pero si se confirma la tendencia, millones caerán en la pobreza”, expresó Terry.



El informe del organismo internacional indica que los emigrados enviaron unos 66 mil 500 millones de dólares a sus países de origen en 2007, alrededor de 7% más que el año anterior. En el caso de México, apenas crecieron en 1%, con un monto total de 24 mil millones de dólares.



Las remesas enviadas a Brasil bajaron un 4%, al sumar 7 mil 100 millones de dólares.



Envíos a Nicaragua crecen

Los datos del Fomin indican que en contraste al dato global, las remesas a países en el istmo centroamericano se incrementaron 11% el año pasado, para llegar a unos 12 mil 400 millones de dólares.



Según el informe, Nicaragua recibió en 2007, alrededor de 900 millones de dólares en remesas familiares, superando la cifra estimada por el Banco Central de Nicaragua, que afirmó fueron de 740 millones de dólares. Cabe destacar, que no hay un registro preciso de dichos ingresos por parte de la institución.



Ferry dijo que no podía predecir si se afianzará una tendencia a la baja, o si se repetirá en otros países, particularmente en América Central.