¿Maíz para las máquinas o para los Humanos?

El 28 de marzo de 2007, el Diario cubano Gramma inauguró la sección “Reflexiones del Comandante en Jefe” con la publicación del artículo: “Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de tres mil millones de personas en el mundo”, suscrito por el Comandante Fidel Castro. El mismo tiene el mérito de haber puesto sobre el tapete lo que constituye el más acuciante problema de la humanidad: la crisis energética y la debacle universal que nos amenaza.



El artículo fue motivado por los planteamientos del presidente Bush, de incorporar como política de Estado la producción de combustibles alternativos al petróleo, pese a que Estados Unidos tiene prácticamente intactos sus yacimientos de hidrocarburos, al contar con numerosas plantas nucleares y parques eólicos.



Algunos datos sobre beneficios energéticos provenientes de biomasa ayudarán a comprender el trasfondo del problema. Según la edición de National Geographic de octubre 2007, el etanol proveniente de caña de azúcar --en lo cual Brasil es líder mundial-- tiene un rendimiento de entre 2,200 y 3,000 litros por hectárea, más del doble del etanol proveniente del maíz.



La razón es porque el almidón del maíz debe ser degradado primero a azúcar por acción de las amilasas, para luego experimentar la fermentación alcohólica. Sin embargo, la caña de azúcar pasa directamente a la fermentación. En términos de costos, la producción en Brasil es de 0.87 dólares por galón, con un precio al consumidor (energía equivalente a un galón de gasolina) de 3.88 dólares. En Estados Unidos el costo de producción es de 1.09 dólares, y el precio al consumidor (energía equivalente a un galón de gasolina) es de 3.71 dólares.



Tercera Revolución Energética toca fondo

Hoy asistimos al final de lo que los expertos denominan la Tercera Revolución Energética. La primera comenzó con la invención del fuego, siendo la leña el combustible primigenio. La leña suple actualmente el 83% de los requerimientos energéticos de los nicaragüenses. La segunda Revolución Energética fue disparada por la Revolución Industrial a mediados del Siglo XIX, donde se utilizó carbón para mover las máquinas de vapor. Finalmente, la Tercera Revolución Energética arranca con las máquinas que utilizan derivados del petróleo.



Actualmente no existe actividad económica que no consuma energía, incluyendo al ser humano mismo. Cada persona funciona como una voraz máquina consumidora de energía, que exige de su propio combustible las 24 horas del día: el religioso pan nuestro de cada día. Con el solo hecho de arar y fertilizar la tierra para producir alimentos estamos incorporando energía a los ecosistemas. Movilizarnos de un lugar a otro, cocinar los alimentos, bombear agua hasta los hogares, disponer de la basura, construir viviendas, son otros ejemplos. Definitivamente, no existe actividad humana que no consuma energía.



Una civilización hambrienta de energía

La civilización nos ha convertido en insaciables consumidores de energía. Hasta ahora hemos podido sortear las barreras impuestas por las dos primeras revoluciones energéticas, pero el tamaño de la población mundial y el consumo, nos acercan al fin inexorable de la Tercera Revolución Energética. Expresiones de esa profunda crisis son las que señala el Comandante Fidel Castro, al cuestionar que el maíz, en lugar de llenar el estómago hambriento de millones de seres humanos, alimente el motor de millones de automotores.



Hagamos el ejercicio de cerrar los ojos por un momento. Imaginemos qué sería de la civilización moderna, si repentinamente nos viésemos privados de todo tipo de combustible. Sin alimentar el motor de las máquinas, no podríamos producir alimentos suficientes ni llevar agua segura hasta los hogares. Sin esa fuente de energía, fortuitamente retornaríamos a la Edad de Piedra, a una época de grandes privaciones y hambre, donde las enfermedades mantuvieron confinado el tamaño de la población mundial, en apenas 5 millones de habitantes al término de esa Era de las Cavernas hace diez mil años.



Maíz para los estómagos… Y para los motores

Hoy tenemos que enfrentar una trágica realidad: la proyección de los recursos naturales que nos proveen de energía como nuevos demóstatos. Es muy válida la preocupación del Comandante Fidel Castro, referida a privar del maíz a millones de personas para destinarlo al motor de las máquinas. Pero, ¿cómo alimentar a tantos millones de personas sin el uso de la maquinaria moderna? National Geographic (octubre 2007) nos recuerda que el primer automóvil inventado por Henry Ford utilizó alcohol como combustible, y sólo después llegó la gasolina. Por otro lado, el primer automotor de Rudolf Diesel comenzó a rodar con biodiesel proveniente de maní. En realidad estamos retornando al origen de los combustibles que hoy mueven al parque automotor mundial.



Más allá de las ideologías, la realidad exige encontrar una salida a lo que podría ser, la más importante paradoja del Siglo XXI. Agotado el petróleo, sólo queda la alternativa de los biocombustibles. No es casual el interés del presidente Bush sobre el tema. Nos guste o no, aparte de sembrar para alimentar a la humanidad, ahora también tendremos que cultivar para alimentar los motores de las máquinas. La baja productividad del espeque y del arado egipcio no serían capaces de alimentar a la población mundial, y la civilización podría experimentar una fatal regresión hasta la Edad de Piedra.



En consecuencia, como medida transitoria, aparte del ahorro --como hace Cuba con los bombillos fluorescentes--, y de mejorar la eficiencia tecnológica como requiere el presidente Bush, lo que cabe es buscar el punto de equilibrio entre el desarrollo y utilización de las fuentes alternativas de energía renovable: eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica y geotérmica, vs. las necesidades de consumo de la población.



En este contexto de los biocombustibles provenientes de la biomasa --llámese maíz, soya, trigo, sorgo, yuca, bagazo de caña, tempate, palma africana, jícaro, madera, zacate--, son un segmento de la oferta energética limitada con que cuentan los ecosistemas. Más que competencia entre máquinas y seres humanos por el consumo de maíz, lo que cabe es la racionalidad económica y ecológica como parte de una estrategia energética global en un mundo globalizado.



A las puertas de la Era del Sol

Para que al ser humano no le falte su diaria ración de alimento, no le debe faltar a la máquina. Sólo con la tecnología moderna que consume combustible es posible producir los superávit energéticos que requiere la población mundial para su sobrevivencia.



Esta tecnología está abriendo nuevos campos para el futuro. La principal fuente de energía de Dinamarca es el viento. ¿Por qué no apostar también a que empecemos a ver rodar cotidianamente por las calles los autos movidos con motores eléctricos o con células fotovoltaicas?

No obstante, la solución estratégica a la crisis energética que estamos experimentando no está en los biocombustibles; ni en el etanol ni en el biodiesel. Aunque destinásemos todas las tierras cultivables del planeta a la producción de etanol y biodiesel, no podríamos satisfacer la voraz hambre energética del mundo moderno. En consecuencia, se impone darle curso a la Cuarta Revolución Energética: la Era del Sol.



La humanidad y su insaciable sed de energía, sólo podrá superar la crisis actual cuando haga realidad la Cuarta Revolución Energética; acceder directamente a la fuente primaria energética que utilizamos. La energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica y de biomasa, provienen del sol, y se dispersan en virtud de las leyes de la termodinámica.



El sol es la fuente inagotable para satisfacer todas las necesidades presentes y futuras de la humanidad. La única alternativa disponible al sol en la Tierra, aparte de la limitada disponibilidad de la geotermia, es también el origen de la energía radiante del sol: la energía atómica. No obstante, la tecnología actual es tan incipiente, insegura y contaminante, que difícilmente pasaría la prueba de un ejercicio costo-beneficio. Los accidentes de Three Miles Island en Estados Unidos y de Chernobyl en la ex Unión Soviética son la mejor advertencia.



Nicaragua: entre el Siglo XXI y la Edad de Piedra

En Nicaragua a diario nos despertamos con un pie en el Siglo XXI y otro en la Edad de Piedra, atizando el fogón de tenamastes para nisquezar el maíz y echar las tortillas al comal. Esta situación confirma los crecientes impactos de la crisis energética. El incremento sostenido en el precio del gas licuado y de la raja de leña es asunto de todos los días, pero a diferencia de otros países, Nicaragua es rico en fuentes alternativas de energía, tanto que además de satisfacer con fuentes propias sus necesidades presentes y futuras, tiene todavía potencial para exportar.



Nicaragua tiene condiciones excepcionales desde su potencial energético alternativo, como para no tener necesidad de poner a competir por el maíz a hombres y máquinas. Desde la perspectiva económica, Nicaragua más bien tiene ante sí la oportunidad dorada de ver incrementados como nunca antes los precios de sus productos de exportación, mismos que en otros tiempos no permitían recuperar siquiera los costos de producción.



Acaso, ¿gobierno tras gobierno no se ha cuestionado los bajos ingresos de los productores de maíz, frijoles, azúcar, soya, arroz y sorgo? ¿No se ha dicho que con los bajos precios de exportación más bien subsidiamos a otros países? ¿Siempre se ha cuestionado el peso insostenible de la factura petrolera que se lleva hasta el 70% de las divisas? Ahora que el mercado ofrece magníficas oportunidades, ¿por qué no aprovecharlas?

