Oportunidad dorada para eliminar la petrodependencia

No estoy diciendo con ello que repitamos las amargas experiencias ambientales y sociales del boom algodonero de los años 50. No estoy exhortando al establecimiento de lo que hoy se denomina “desiertos verdes”, en referencia a las extensas plantaciones de monocultivos de eucalipto y palma africana, por ejemplo.



Aprovechar las oportunidades del mercado, representa hacerlo dentro de los parámetros que determinan la racionalidad económica, puestas en el fiel de la balanza de la capacidad de carga de los ecosistemas en el contexto de la sostenibilidad ambiental y ecológica.



Por supuesto, podrá preguntarse: ¿Qué pasará con el consumidor de maíz, de arroz, soya y frijoles? ¿Acaso no se volverán productos asequibles únicamente para los sectores pudientes de la sociedad? Justamente ahí es donde entra en juego el Estado y sus mecanismos de regulación.



A través de una adecuada política económica, financiera y fiscal, que acompañe estos procesos productivos y tecnológicos, el Estado estaría en el deber de garantizar que tanto las personas como las máquinas que producen, no se queden sin su imprescindible ración diaria de combustible y sus necesarias reservas.



Una adecuada política nacional para la producción de biocombustibles, acompañada de la correspondiente Ley de Biocombustibles, podrían ser la carta de garantía institucional para incentivar la producción, la exportación y asegurar un stock destinado al consumo nacional. Un techo para las exportaciones determinado por las necesidades del consumo nacional vía premios y castigos económicos, financieros y fiscales, podría ser un eficaz mecanismo disuasivo a la hora de determinar cuánto se exporta y cuánto se queda en el país.



En este contexto, más que amenazas, Nicaragua tiene grandes oportunidades para generar recursos suficientes para satisfacer sus propias necesidades, y financiar a partir de su producción energética los programas para eliminar las raíces de la pobreza. Las autoridades nacionales, y especialmente el Gobierno del Presidente Ortega, deberían asumir como prioridad número uno de la estrategia económica nacional, el desarrollo del rubro energético como columna vertebral que ponga fin a la petrodependencia, que además del maíz, devora el gallo pinto de los nicas.