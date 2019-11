Inflación e inseguridad en la inversión afectan desarrollo

La espiral inflacionaria que se presenta en 2008, un inseguro clima de inversión y la seguridad de que Nicaragua será impactada por la crisis económica de Estados Unidos, son tres de las grandes preocupaciones que tiene la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).



Nicaragua de hecho está ocupando uno de los últimos lugares en el índice de competitividad internacional, y el problema de un clima de inversión bajo, impide la llegada de más empresas al país, señala el informe.



Sin embargo, a pesar de las proyecciones escalofriantes, el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, fue el único que recientemente se consoló al señalar que veía con optimismo las cifras, porque creía que el país andaba peor.



Mario Arana, Director Ejecutivo del Funides, dijo que el tema de la inflación es el principal problema que el gobierno debe trabajar, y consideró que hasta el momento las autoridades han hablado de manera muy pasiva.



La tasa de inflación en 2007 cerró en 16.88, la segunda más alta de América Latina. Según las proyecciones de organismos internacionales. Para 2008 no bajará del 13%, situación que afecta el poder adquisitivo de los asalariados.



“Creemos que se necesita saber qué ocurrió (en el tema de inflación), pero también qué medidas está dispuesto a tomar (el gobierno) para contener la espiral inflacionaria desde la política pública”, expresó Arana.



“Hay recursos que se pueden implementar desde la política monetaria, fiscal y salarial, lo mismo que el gobierno tiene que hacer una proyección sobre qué es lo que espera desde el punto de vista inflacionario”, apuntó.





Impacto del petróleo

El informe del organismo plantea además, que tomando en cuenta proyecciones del Banco Mundial, los precios de algunos productos de exportación como el café, van a caer o se van a mantener estables en 2008, mientras que el precio del petróleo tiende a continuar subiendo, lo que significaría un impacto en el intercambio comercial de Nicaragua.



“Vemos que el precio del petróleo tiende hacia el alza y eso deteriora el intercambio comercial de Nicaragua, y ese impacto creemos que este año podría significar, con la misma estructura y nivel de exportación de 2007, un impacto de 115 millones de dólares este año”, explicó.



Dijo que por esa razón hacen un llamado a poner énfasis en fortalecer el clima de inversiones, para mejorar la situación económica del país.



El Funides también advierte sobre el impacto que podría tener en el país este año la crisis económica que enfrenta Estados Unidos, que según el Fondo Monetario Internacional, crecerá entre 1.9 y 1.5 por ciento, lo que significaría que Nicaragua no crecerá más allá del 2.8 por ciento, la tasa más baja desde 2004.



El informe del Funides también hace énfasis en la crisis de energía eléctrica, uno de los principales desafíos que tiene el país, y que para resolverlo se necesitan cuantiosos niveles de inversión, lo que exige que se mejore el clima de inversión en el país.



Nicaragua está ubicada en el lugar 111 de 131 países en el reporte mundial de competitividad publicado en octubre de 2007 por el Foro Económico Mundial, lo que significó una caída del lugar 95 en que se situó en 2006.





Esperaba algo peor

Después de escuchar las cifras y pronósticos para 2008, el vicemandatario Jaime Morales Carazo, dijo que miraba con optimismo la situación económica del país porque él creía que estábamos en peor situación.



Morales dijo que en el mal clima de inversión participan muchos sectores, porque algunos magnifican los problemas, poniendo como negativo cosas que son positivas.



Además, dijo que nunca los inversionistas han estado “haciendo cola” para instalar sus empresas en Nicaragua, y que generalmente no llegan grandes industrias, sino empresas de menor tamaño y del rubro de Zona Franca.



En el tema de la inflación dijo que gran parte de la misma está impulsada por factores externos, principalmente el precio internacional del petróleo, así como el alza de los alimentos en el mercado internacional.