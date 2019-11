Observatorio Fiscal

Salud pública ístmica avanza, pero sin rostro indígena



En América Central el nivel de atención en salud de los pueblos indígenas, suele ser inferior al de la población en general. La mortalidad infantil y materna en las poblaciones indígenas es más elevada que el promedio nacional, y su esperanza de vida es menor.



A pesar de que en los últimos años han surgido leyes que promueven el acceso preferencial y gratuito de la población indígena, así como el reconocimiento de sus prácticas tradicionales y la atención de acuerdo a sus costumbres, en la práctica aún no se les brinda una atención adecuada de salud, por falta de información adaptada a su cultura e idioma.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) concluye en un diagnóstico regional, que a pesar de las reformas de salud encaminadas a lograr la equidad, la eficiencia y la calidad de la atención, persisten tres tipos de problemas respecto a los pueblos indígenas.



Primero, las condiciones de los indígenas son peores que las del resto de la población por enfermedades asociadas a la exclusión, la pobreza y el subdesarrollo (desnutrición, tuberculosis, diarrea y neumonía, entre otras). Segundo, persiste inequidad en el acceso a los servicios, lo que provoca sobre-mortalidad en niños menores de cinco años y en mujeres embarazadas. Y tercero, existe poca oferta de servicios para estos pueblos, pues se continúan realizando programas concebidos para un estado monocultural.



En términos del istmo, el 73.9% de los ciudadanos indígenas vive en Guatemala, país en el que el acceso a servicios de salud pertinentes continúa siendo limitado, como resultado de la falta de financiamiento y la escasa voluntad política para su implementación.



Los programas de salud específicos de Honduras y Nicaragua también se enfrentan a la falta de recursos técnicos y financieros, mientras en Costa Rica y Panamá, éstos cuentan con financiamiento pero requieren de una mayor adaptación cultural. En El Salvador no existe ningún programa de salud destinado a grupos indígenas, y es la única nación de Centroamérica que carece de legislación especial sobre esta materia, a pesar que el 8% de su población se auto-identifica como tal.



Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de continuar readecuando la política de salud pública, para que responda a los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, no solo la hará más efectiva e incluyente, sino que la convertirá en un instrumento de justicia social para el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad política y social de Centroamérica.