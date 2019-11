Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

18 Marzo 2008

7:32 p.m. |

Crudo sube a los 109 dólares por barril

NUEVA YORK / AP

Los precios a término de crudo subieron este martes a 109 dólares, luego que la Reserva Federal decidió recortar sus tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, y un avance en los mercados bursátiles generara optimismo en los inversionistas en torno a la economía.



Los precios al por menor de la gasolina bajaron ligeramente por segunda jornada en fila, mientras que los costos del diesel superaron los cuatro dólares el galón. El crudo ya había subido al obtener respaldo de las ganancias del mercado bursátil, cuando la Fed indicó que había reducido su tasa federal de referencia en un esfuerzo encaminado a apuntalar la economía.



Muchos inversores esperaban un recorte de todo un punto porcentual, pero la Fed indicó que le preocupaba un incremento en la inflación, aun cuando las medidas que impulsa buscan revivir a la economía. El crudo liviano de bajo contenido sulfuroso para entrega en abril subió 3.74 dólares y llegó a 109.42 dólares por barril en la contratación electrónica de la Bolsa Mercantil de Nueva York.



Crisis EU aún no golpea Brasil

BRASILIA / AP

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo este martes con optimismo que Brasil podrá mantener su ritmo de crecimiento pese a los problemas registrados en la economía de Estados Unidos. “Esta crisis es 30 veces peor que la crisis de Malasia, porque afecta a la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y hasta ahora no afecta a nuestro querido Brasil”, declaró Lula al inaugurar programas sociales en Campo Grande, capital del estado centro occidental de Mato Grosso do Sul.



Su comentario hizo alusión a la crisis asiática de 1998, que tuvo graves consecuencias para la economía brasileña. “En 2008 Brasil va a crecer más que en 2007, y si Dios quiere en el 2009 va a crecer más que en 2008”, destacó el gobernante.



La economía brasileña registró un crecimiento de 5.4% en 2007, por encima de las proyecciones de los economistas. “Brasil estaba desacostumbrado a crecer, pero ahora aprendimos y no hay vuelta atrás, porque nuestra política económica está basada en la seriedad y no en la magia”, afirmó el gobernante.



Petrolera venezolana comenzó a exigir pago en euros

CARACAS / AP

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzó a cotizar algunos de sus embarques de crudo en euros, una medida encaminada a proteger sus ingresos del debilitamiento del dólar, confirmó este martes el ministro de Energía, Rafael Ramírez. “Apenas se han dado los primeros pasos”, dijo el ministro a la prensa.



“El pago en euros no se ha constituido en una política específica porque todavía hay numerosos contratos de por medio” que contemplan la facturación en dólares de la amplia variedad de crudos y derivados que exporta esta nación sudamericana.



“El tema del euro en los nuevos contratos va hacer algo progresivo para seguir avanzando en eso”, agregó. El euro subió el lunes al máximo nivel histórico de 1,5903 dólares.