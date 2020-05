A Nicaragua le urge reducir su dependencia económica

Las exportaciones de Nicaragua dependen en un 30 por ciento de las compras de Estados Unidos, mientras que el país compra en esa nación un 23 por ciento del total de lo que importa anualmente. Esto significa un alto grado de dependencia económica, destacó el doctor en economía Nestor Avendaño.



Las exportaciones constituyen un 21 por ciento del valor total del producto interno bruto de Nicaragua. El 64 por ciento de las remesas que reciben el 40 por ciento de las familias nicaragüenses son originadas en EU.



Esta situación revela una correlación entre el crecimiento económico de Estados Unidos con el nicaragüense, casi del uno a uno. Es decir, hay prácticamente una sincronía en términos porcentuales.



Para Avendaño, cuando hay una dependencia tan excesiva, tomando en cuenta la posibilidad de que Estados Unidos está ya entrando en una fase recesiva en su economía, es seguro, casi de forma inmediata, que Nicaragua experimentará una disminución de sus exportaciones hacia esa nación del Norte.



En ese sentido, el doctor en economía señaló que se puede vaticinar fácilmente una caída en la tasa de crecimiento económico de Nicaragua, a la par que baja la de Estados Unidos, disminuyendo la demanda de productos.



Al respecto recordó que Nicaragua es la nación que tiene menos diversificada su economía en la región, por lo tanto, y al tener tanta dependencia de Estados Unidos, es la nación centroamericana que tendrá los efectos más severos, debido a la recesión que ataca al país del norte del continente.



La recesión norteamericana tiene otros resultados perversos en la economía nicaragüense; afecta las exportaciones nicaragüenses hacia esa nación, incide en el envío de remesas de nicaragüenses a sus familiares; y perjudica el consumo privado en Nicaragua.



Otro de los efectos previsibles es la elevación de la tasa de morosidad de los créditos para el consumo en la cartera de préstamos de los bancos nicaragüenses.



Recordó Avendaño que en México, las remesas cayeron casi un tres por ciento durante el primer trimestre del año corriente con relación a ese mismo período en 2007. Esto se explica porque los migrantes se colocaban principalmente en la industria de la construcción, sector actualmente deprimido en Estados Unidos.





Sistema financiero poco afectado

Sin embargo, agregó que no cree que sobre las instituciones financieras de América Central, entre ellas Nicaragua, hayan mayores problemas, tomando en cuenta que la estructura de este sector tiene una mínima exposición al riesgo; porque el 35 por ciento de los bancos son privados locales, el 40 por ciento son extranjeros, el 15 por ciento regionales, y el 10 por ciento públicos.



Empero, Avendaño señaló que si alguna institución bancaria quiebra en cualquier país de la región, los efectos se pueden resentir en el mercado financiero nicaragüense.



Por otra lado, destacó que la tasa de interés en Estados Unidos ha sido bajada por la Reserva Federal en aproximadamente un tres por ciento, pero eso no ha incidido en la tasa internacional libor, que es el índice promedio de las tasas de los principales bancos centrales de las economías más desarrolladas.



En ese sentido, afirmó que la caída de la tasa federal no se reflejó en la libor, pero tampoco se ha reflejado en las tasas de interés de los bancos en Nicaragua, lo cual debe ser revisado por la Superintendencia de Bancos para que haya una correcta formación de los intereses en el mercado local, y que no estén artificiosamente elevados.



Para Avendaño es necesario que tanto el gobierno como el sector privado de Nicaragua, aceleren el paso para promover un mayor comercio con Taiwán y con China Continental, país con el que se debe abrir, a su juicio, una oficina comercial debido al tamaño de ese mercado.



Señaló que ve pocas probabilidades a corto plazo con Unión Europea, africano que realmente el mercado más importante para Nicaragua es el centroamericano, a donde el país exporta bienes por 433 millones de dólares (36 por ciento de sus exportaciones).



Sin embargo, reconoció que puede haber una afectación hacia Nicaragua, por la dependencia de cada una de estas naciones con Estados Unidos.



Por otra parte, urgió al gobierno y a la Asamblea Nacional, el financiar a la Empresa Nacional de Alimentos Básicos para que financie y amarre cosechas, así como que habiliten por fin al Banco de Fomento, y de esta manera asegurar la alimentación en el país y las exportaciones de alimentos.