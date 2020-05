La producción alimentaria tiene un gran potencial para Nicaragua

El aumento del precio internacional de los alimentos es una oportunidad que debe aprovechar Nicaragua, para elevar el nivel de exportaciones y generar mayor crecimiento económico, afirmó el panameño Marcos Fernández, consultor economista, experto en análisis de políticas públicas.



Fernández presentó un estudio al gabinete económico del gobierno, gremios agropecuarios y representantes de la comunidad donante, en el que expone la naturaleza del incremento acelerado de los precios de los alimentos, sus causas y la inevitable perspectiva de que no es probable que la situación cambie dentro de los próximos cinco u ocho años.



El economista señaló que Nicaragua debe impulsar una expansión productiva, aprovechando sus ventajas comparativas en el agro y la agroindustria. Agregó que Nicaragua es de los pocos países de la región que no se ha montado en la ola de crecimiento de la producción, y mantiene bajos niveles de exportación.



Sin embargo, dijo que es el país que posee mayor potencial de desarrollo en el sector agropecuario, y podría aprovechar mejor esta tendencia alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional.



“Nicaragua es el país donde esa ola de producción agrícola puede producir más crecimiento que cualquier otro país, incluyendo Argentina”, subrayó Fernández.



Sin embargo, afirmó que “…para lograr este objetivo, se deben crear las señales adecuadas para invertir en el agro con políticas desarrollistas y no distributivas, así como lograr más sofisticación de las exportaciones y una mayor equidad en la distribución de la riqueza”.



El analista económico explicó además, que normalmente cuando el precio del petróleo subía, como en la década de los 70, sucedía en un contexto de recesión internacional, a tal punto que se inventó en ese entonces un término que no existía en los textos: estanflación --estancamiento e inflación--.



Hoy en día el mundo entero no está en recesión -- ni Asia ni América latina--, a excepción de la desaceleración económica de Estados Unidos, que posiblemente tenga un primer semestre complicado, pero quizás se mejore en la segunda mitad del año.





Presión por inflación

Fernández aseguró que las presiones por los precios en el sector urbano son grandes, pero la política de aumentar los ingresos no puede ir acompañada con medidas que depriman los precios internos, afectando al sector agropecuario que se mantiene más atrasado.



Recordó que en otra época se recurría a deprimir los precios agrícolas para que los salarios bajaran, y de esta manera permitir la industrialización urbana, lo que provocó que la actividad agrícola no creciera y el agro se empobreciera, porque los ingresos del sector eran muy bajos. Por eso se impulsó la migración del campo a la ciudad o a otros países, y ahora estamos viendo una reversión de esa tendencia.



Nicaragua registró en 2007 una inflación del 16.88%, la más alta de la región, debido en parte al aumento del precio de los alimentos y los combustibles.



En este sentido, el experto señaló que las personas deben priorizar sus gastos, para no presionar una inflación mayor y acelerar el desgaste de su poder adquisitivo.



Nicaragua exportó el año pasado un total de 1,257 millones de dólares, principalmente de productos agropecuarios --el monto más bajo de Centroamérica--, y proyecta llegar a 1,416 millones de dólares en 2008.



El economista dijo que no conoce ningún país rico que sea agropecuario, y que Nicaragua tampoco lo será, pero debe aprovechar esta situación para aumentar las exportaciones y generar crecimiento.



Señaló además que un país como Nicaragua no puede crecer con el consumo interno, porque tiene muy pocos habitantes. Tampoco puede con el gasto público porque este es bajo. La única manera aconsejable es con las exportaciones.



“Es la posibilidad de lograr un círculo virtuoso de expansión agrícola, sector de mayor potencial de desarrollo del país”, apuntó.



Fernández vino invitado a Nicaragua por Agricorp, la principal importadora de arroz del país, y distribuidora de productos alimenticios.









El aumento de la producción de arroz y de otros alimentos es sumamente importante para mejorar la situación en el campo, y asegurar el consumo y la exportación de cereales.