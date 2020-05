Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

02 Abril 2008 |

8:06 p.m. |

Zoellick pide globalización de nuevo tipo

WASHINGTON / AP

El presidente del Banco Mundial declaró el miércoles que la actual turbulencia financiera global, plantea el reto de un nuevo tipo de globalización que ofrezca más fuentes de crecimiento y mejoras en la cooperación multilateral.



Robert B. Zoellick dijo que ese cambio hacia lo que califica una globalización más ‘’inclusiva y sostenible’’, debe poner a los países en una mejor posición frente a choques y recesiones.



‘’La diferencia más notable entre este periodo de intranquilidad financiera y los del pasado, es el comportamiento de los países en desarrollo y los desarrollados’’, afirmó en el Centro para el Desarrollo Global, de Washington, agregando que estas naciones estan dando ‘’lecciones de buen manejo económico en tiempos de bonanza’’, y no se podría decir que han quedado exentos de remezones.



Hizo notar que China, India, Brasil y otros, se han vuelto ‘’polos alternativos de crecimiento para la economía mundial’’, y deben ser vistos no como parte de un fenómeno de desconexión con los mercados del pasado, sino como una ‘’agradable diversificación’’ de las fuentes de crecimiento.



Chevron-Texaco pagaría millonaria compensación

QUITO / AP

El informe pericial sobre el juicio de pobladores de la selva ecuatoriana a la petrolera estadounidense Chevron-Texaco por daños ambientales, fue entregado a la Corte que lleva el caso. Dicho informe establece una reparación cuantificada en 8 mil millones de dólares como mínimo, según revelaron el miércoles los demandantes.



La presentación del informe aún no había sido notificada oficialmente a Chevron-Texaco, según confirmó a AP, Ricardo Reis Veiga, Vicepresidente de la compañía estadounidense para América Latina, quien anticipó que solicitarán la nulidad del documento por considerar que resulta de un proceso ‘’viciado’’.



La secretaría de la Corte de Nueva Loja, ciudad ubicada unos 180 kilómetros al noreste de Quito, confirmó a la AP que el informe del perito Richard Cabrera, un ingeniero geólogo, fue entregado la tarde del martes. Cabrera trabaja en el caso desde junio pasado, cuando fue nombrado por la Corte.



El informe, que debe ser estudiado en un plazo no determinado por el juez de la causa Efraín Novillo, consta de unas 5,800 hojas, y todavía no se ha puesto en conocimiento de las partes de manera oficial.



Suben petróleo y gasolina al disminuir reservas en EU

NUEVA YORK / AP

Los precios de los contratos a término del petróleo subieron el miércoles más de tres dólares por barril, luego que un informe gubernamental mostró una disminución de las reservas de gasolina por tercera semana consecutiva.



El crudo ligero de bajo contenido sulfuroso para entrega en mayo, se cotizó en el Mercado de Nueva York a 104.83 dólares por barril, con un alza de 3.85 dólares --3.8%--. La mezcla Brent del Mar del Norte, cotizada en el mercado de futuros ICE de Londres, cerró con un repunte de 3.58 dólares por barril, colocándose en 103.75 dólares.



Los contratos de gasolina para mayo subieron 13.44 centavos --5.1%-- a 2.7736 dólares por galón. El combustible de calefacción para el mismo mes ganó 7.13 centavos --2.5%--, ubicándose en 2.9510 dólares por galón.



La Administración de Información de Energía (EIA, por sus iniciales en inglés) reportó que, aunque las reservas de petróleo se incrementaron en 7.3 millones de barriles la semana pasada, las reservas de gasolina descendieron en 4.5 millones de barriles, más del doble de la baja esperada.



Sector electrónico EU pide aprobar TLC con Colombia

WASHINGTON / AP

La industria electrónica, que emplea unos 4.4 millones de trabajadores en Estados Unidos, pidió el miércoles al Congreso aprobar los tratados de libre comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur, debido a que considera que el comercio internacional es una importante fuente de su crecimiento.



‘’Cuando Estados Unidos compite globalmente, nuestra economía y sus trabajadores ganan’’, afirmó Gary Shapiro, Presidente de la Asociación de Consumidores de Aparatos Electrónicos (CEA, por sus siglas en inglés).