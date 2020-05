Productores de alimentos requieren buen acopio

El planteamiento de apoyar a los productores para que aprovechen los buenos precios de los alimentos, y no implementar medidas restrictivas en el mercado interno, hecho por un economista y consultor internacional, coincide con la política del gobierno, afirmó Orlando Núñez, Asesor presidencial.



Núñez fue uno de los dos únicos representantes del gobierno que escuchó la presentación del estudio del panameño Marcos Fernández, experto en políticas públicas, quien aseguró que Nicaragua es uno de los pocos países con alto potencial para aprovechar los altos precios de los alimentos y aumentar las exportaciones.



Fernández señaló que el gobierno no debe restringir los precios de los productos para reducir el impacto de la inflación, porque continuaría afectando al sector agropecuario, el que por mucho tiempo ha estado en desventaja con respecto al sector urbano.



“Coincidimos más nosotros con el expositor que con el sector privado. En el caso de Nicaragua, el pequeño y mediano productor es el que produce más alimentos, pero tiene los problemas de baja rentabilidad, además que hay problemas de educación, alto índice de analfabetismo y problemas de infraestructura; como falta de electrificación, caminos y almacenamiento”, apuntó.



Añadió que están de acuerdo en que subsidiar los precios al consumidor en el sector urbano es posponer el problema, y lo que el gobierno debe hacer es apoyar más al productor.



Sin embargo, aseguró que el gobierno está implementando algunas políticas para mantener el valor de los alimentos estables, reactivando la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabas, para favorecer al productor con buenos precios, almacenando productos y evitando la subida de precios.



Núñez dijo que en el gobierno anterior, las instalaciones de Enabas estaban siendo alquiladas a una embotelladora, en vez de utilizarlas para sus objetivos originales, que es el acopio y almacenamiento de alimentos para evitar que se eleven demasiado los precios.





Inflación es importada

El asesor presidencial señaló que la solución a los altos precios de los alimentos no está por el lado negativo de castigar al intermediario, sino de facilitarle al productor una infraestructura que estuvo de espaldas a él en años anteriores, como es Enabas.



Agregó que la inflación que sufre el país es importada, ya que el 11 por ciento corresponde al impacto de las alzas en el mercado internacional, y el 5 por ciento al deslizamiento de la moneda, por lo cual, consideró que este tema no está en manos del gobierno.





Demandan reglas claras

Pero los productores consideraron que los políticos, entre ellos el Poder Ejecutivo, tienen una gran responsabilidad en el aprovechamiento que el país puede lograr con los atractivos precios de los alimentos.



Juan Álvaro Munguía, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, dijo que la incertidumbre política les hace pensar que el futuro es incierto.



Demandó políticas claras, reglas del juego claras, que se vienen pidiendo desde los años 80 sin que hasta ahora se hayan implementado.



Amílcar Ibarra, Gerente de Agricorp, dijo que el evento tiene el objetivo de despertar el debate de un tema tan importante: los precios de los alimentos; que no es algo nacional, sino mundial, para encontrar alternativas de apoyo para los productores y los consumidores con menos recursos, y así enfrentar el impacto de los altos precios.