Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

04 Abril 2008

7:21 p.m. |

Culpan a Reserva Federal de crisis en EU

WASHINGTON / AP

Mientras el secretario del Tesoro Henry Paulson y algunos legisladores, quieren otorgar a la Junta Federal de la Reserva mayores poderes para evitar descalabros financieros, no son pocos los que creen que el abaratamiento del crédito por parte del Banco Central a principios de esta década, y los incentivos que aprobaron los legisladores y la Casa Blanca para la adquisición de la vivienda, facilitaron la crisis del ladrillo y crediticia que hoy padece Estados Unidos.



El mercado de la vivienda quizá no habría subido tanto si el Banco Central, bajo Alan Greenspan, no hubiese mantenido las tasas de interés tan bajas y durante tanto tiempo; y si el Congreso --ayudado tanto por gobiernos demócratas como republicanos-- contribuyera a inflar la burbuja del ladrillo al aflojar las regulaciones financieras y fomentar la propiedad de la vivienda.



El presidente de la Junta, Ben Bernanke, fue mayormente ensalzado esta semana en el Capitolio por su actuación del mes pasado: la venta forzosa del Banco de Inversiones Bear Stearns al comercial J.P. Morgan Chase, para lo cual ofreció créditos multimillonarios a los bancos de inversiones, y una reducción de 0.75 puntos en la tasa de descuento.



Empero, durante dos días de comparecencias ante las comisiones legislativas, Bernanke y otros reguladores financieros fueron cuestionados sobre si la conducta de la Junta no hizo peligrar los 29 mil millones de dólares que aportó el erario en el crédito a Bear Stearns.



Despiden a 80 mil el mes pasado en EU

WASHINGTON / AP

Las empresas estadounidenses eliminaron en marzo 80 mil empleos, la mayor cantidad en cinco años, siendo el tercer mes de pérdidas consecutivas. Al mismo tiempo, el desempleo nacional pasó del 4.8% al 5.1%.



Las estadísticas del mercado laboral, difundidas el viernes por el Departamento del Trabajo, resaltaron el daño causado por la crisis de la vivienda, del crédito y el sector financiero en empresas, en los que buscan empleo y la economía en general.



“El mercado laboral se ha reblandecido”, dijo el analista Joel Naroff, Presidente de la firma Naroff Economic Advisors. “Fue uno de los últimos bastiones de esperanza para evitar la recesión. Ahora se trata de establecer su extensión y duración”.



El índice de desempleo fue el más elevado desde septiembre de 2005, tras los huracanes que barrieron la costa del Golfo de México.



Crudo sube por informe laboral negativo en EU

NUEVA YORK / AP

Los precios del petróleo en los contratos a término subieron el viernes en Nueva York, luego que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que las empresas redujeron sus nóminas en 80 mil puestos el mes pasado, mucho más de lo esperado por los analistas.



Las noticias de que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió a 5.1%, hicieron caer el dólar y elevaron en 2.40 dólares el crudo ligero de bajo contenido sulfuroso para entrega en mayo, hasta los 106.23 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York.



Los contratos de la gasolina para entrega en mayo subieron 3.24 centavos a 2.7567 dólares por galón (3.8 litros). Los precios de la gasolina fueron estimulados el viernes también por un incendio que obligó al cierre parcial de una refinería en Los Ángeles.



El reporte de empleos fue coherente con la impresión de que Estados Unidos pasa por una considerable desaceleración económica. Aunque la demanda de petróleo en el mayor consumidor de combustible en el mundo ha disminuido considerablemente, los precios no lo han hecho.



Wall Street logra buen resultado

NUEVA YORK / AP

Wall Street presentó algunos síntomas tranquilizantes el viernes cuando la mayoría de los índices cerró con ganancias, a pesar de la peor pérdida mensual de empleos en cinco años. Además, los parámetros principales terminaron las primeras cuatro sesiones del nuevo trimestre con buenos resultados.



Aunque algunos inversionista se alejaron de los bonos gubernamentales, el informe con la pérdida de 80 mil empleos el mes pasado, pareció sólo confirmar la noción de numerosos inversores sobre una desaceleración generalizada de la economía estadounidense.



Guatemala gestiona inversión de Petrobras

BRASILIA / AP

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó el viernes que su país inició gestiones para una inversión de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras en plantas hidroeléctricas en el país centroamericanos.



“Hay un potencial de 4,500 megavatios, y será decisión de Petrobras en cuántas represas hidroeléctricas se involucrarían’’, declaró Colom tras un almuerzo con su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva. No precisó el monto que podría tener la inversión.



El gobernante guatemalteco indicó que una misión del gigante estatal brasileño visitará el país centroamericano en una fecha aún no determinada, para estudiar inversiones en las plantas energéticas.



El vocero de Colom, Fernando Barillas, indicó que también se hicieron gestiones para que Petrobras invierta en siete yacimientos petroleros que ya fueron dados en concesión, pero que no han comenzado a producir por falta de inversiones.



Arranca reunión anual del BID con Bill Gates

MIAMI BEACH (AP) _ La tecnología y la filantropía están ayudando a América Latina a aliviar la pobreza y alentar su crecimiento económico. Además, la región va a ocupar un lugar prominente a nivel mundial en los próximos años. Estas fueron las conclusiones emitidas el viernes por destacados líderes empresariales, en el inicio de la 49 reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo.



Destacaron, sin embargo, que aunque se ha incrementado, aún la filantropía es incipiente en la región, en comparación con otros países, especialmente los europeos y Estados Unidos.



“Hemos sido testigos de un fenomenal desarrollo de América Latina en los últimos cinco años”, manifestó el presidente de la compañía española Telefónica, César Alierta Isuel, en la inauguración del encuentro. “Es un momento clarísimo a nivel mundial… América Latina va a ocupar posiciones significativas en el mundo en los próximos años’’, sostuvo, y agregó que su compañía ve un ‘’potencial tremendo en la región’’.



Alierta Isuel realizó una presentación destacando el desarrollo tecnológico de América Latina en los últimos años, en lo que respecta al uso de telefonía celular e infraestructura, y dijo que a diferencia de hace pocos años atrás, en la actualidad, cerca del 86% de la población tiene cobertura de teléfonos móviles.