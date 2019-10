Para Nicaragua el tiempo es ahora o nunca

Para las naciones subdesarrolladas los cambios que están ocurriendo en el mercado mundial, constituyen serias amenazas de sumir a parte de su población en mayor pobreza. Sin embargo, existen algunas oportunidades que pueden ser aprovechadas, por lo tanto no hay tiempo para esperar el siguiente autobús de las posibilidades.



En ese sentido, Nicaragua requiere organizarse y preocuparse más por su propio derrotero hacia el desarrollo, o puede perder las posibilidades que se presentan para esta nación, en medio de amenazas.



También necesita dejar el lamento, organizarse para potenciar las posibilidades productivas del país, y colocar los productos nacionales en un mundo cada vez más hambriento.



El hambre realmente viene de dos direcciones. Por un lado, y es evidente que Nicaragua tiene no sólo una posición geográfica privilegiada con 130 mil kilómetros cuadrados entre los océanos Atlántico y Pacífico, en ruta hacia la Costa Este de Estados Unidos, hacia Europa por un lado, y en dirección al Asia por otro.



También se puede considerar que hay ocho millones de manzanas de tierras cultivables, y los alimentos han tomado nuevos precios hacia el alza. Esto significa una oportunidad para algunos, pero más problemas para otros, dentro de un mundo con desigualdades.



Los altos precios de los alimentos han sido empujados por decisiones a nivel de dirigentes mundiales, como el presidente George Bush con su política de lanzar el etanol como una alternativa ante los cada vez más altos costos de los carburantes fósiles.



Cabe señalar que el barril de petróleo se está manteniendo por encima de los 100 dólares, precio que hace poco más de un año era sólo una hipótesis que asustaba a cualquiera, y con ello se veía venir un Apocalipsis energético; pero también por hambre, tomando en cuenta las naciones con menor grado de desarrollo y solidez relativa de sus economías.



En este caso la orientación del presidente Bush determinó que enormes extensiones de tierra que antes eran sembradas de maíz --amarillo o blanco-- para alimentar a parte del mundo, ahora estén siendo usadas para fabricar alcohol carburante --etanol-- para los motores de la industria automovilística, pese a que no es un producto de alto rendimiento como la caña de azúcar.



Sin embargo, no sólo la decisión del presidente Bush ha empujado los dramáticos cambios en la economía y en el comercio mundial, a los cuales estamos asistiendo por razones geopolíticas y en donde las naciones pobres, solas, no decidimos nada.



Crecimiento de naciones emergentes

El crecimiento del Producto Interno Bruto de naciones emergentes como China Popular, India y Brasil, empujan altísimos consumos de energía. A la par que el gigantesco crecimiento económico que experimentan, eleva también el poder adquisitivo de una parte importante de su población, de tal manera que hay una gran demanda de alimentos de esos países, dice el doctor Orlando Solórzano, Ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.



La demanda ampliada que se extendió a parte importante de las naciones del orbe, incluyendo América Central, proviene del hambre de productos agrícolas para los motores, y de la producción de energía, y por otro lado, para alimentar la creciente población mundial.



En ese sentido “los precios de los productos básicos de exportación han aumentado en el mercado internacional, algunos producimos y eso es favorable para nosotros, otros no los producimos y entonces debemos de ver cómo resolvemos el problema, produciendo y vendiendo más otros productos que nosotros producimos”, sostiene Solórzano.



Precios del trigo entre 2006 y 2007

Uno de los productos que ha subido recientemente de precio es el trigo, el cual no se produce en el país. “Es necesario ver cómo nos defendemos, y en ese sentido el gobierno le bajó a cero el arancel a la importación de fuera de América Central, mercado del cual ya el impuesto está en cero”, afirma el funcionario.



El trigo rojo, cuyo precio en 2006 se encontraba en 180 dólares por tonelada, pasó a 491 dólares por tonelada a marzo 2008, igual está pasando con todos los productos que tienen una gráfica parecida. Por lo tanto, la amenaza sobre costo del trigo hay que neutralizarla.



¿Cómo se neutralizaría la amenaza de un precio que lo decide el mercado mundial?

Nicaragua realmente no podría incidir directamente en fijar precio en el mercado internacional, debido a la pequeñez de su economía. Pero se pueden bajar los aranceles para este producto, y puede aprovechar la oportunidad para exportar aquellos productos agrícolas que están caros, incentivando su exportación. Esa sería una forma de neutralizar la amenaza del precio del trigo.



Solórzano señala que lo mencionado es una herramienta de política comercial externa, por lo que hay que conocer y usar no sólo los aranceles a la importación --como por ejemplo los de la harina de trigo-- para obligar a países de la región centroamericana a bajar sus aranceles, y así abaratar el costo de ese alimento o al menos bajar la velocidad con que está subiendo en el mercado.



Todo, sin embargo, destaca la necesidad intensa que tiene Nicaragua, de adecuar la capacidad productiva y comercial del país a los nuevos retos que está planteando el mercado mundial.



Nicaragua debe aprovechar su capacidad productiva de frijoles para alimentar a los 5.3 millones de habitantes del país; y exportar a mercados como el centroamericano, el venezolano, el de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos, lo que constituye una excelente oportunidad que los productores de ese grano nunca antes tuvieron.



El humilde frijol

Datos del mercado mundial revelan que el precio del quintal de frijol rojo de Washington en 2006 se encontraba en 27 dólares. Hoy está a 50 dólares, duplicándose en términos de poco más de un año. Una oportunidad como esa es casi imposible de desaprovechar, pero eso significa que ese alimento será más caro internamente, a como está sucediendo.



Ahora se ha invertido el flujo de lo que antes ocurría. Hace algunos años, el capital en forma de alimentos baratos salía del campo hacia las ciudades, y de las ciudades hacia otras naciones, empobreciendo cada vez más a los productores.



El curso, de acuerdo con el ministro del Mific, se ha invertido ahora, y por medio de un mercado muy imperfecto, el campesino está hoy recibiendo más por su producto, el cual se ha elevado de precio. Por ejemplo, en términos de dos años la libra de frijol pasó de seis córdobas en el mercado interno, hasta los 10, 12 ó más córdobas.



El arroz en granza FOB en el mercado internacional de Lousiana en marzo de 2006, pasó de 9.30 dólares a 18 dólares por quintal. En el mercado interno la libra de arroz se encuentra entre ocho y nueve córdobas, dependiendo de la calidad si es 96-4 ú 80-20. Nicaragua produce la mitad del arroz que se consume a nivel nacional, lo cual es bueno. Pero debería producir el 100% de sus necesidades, y además exportar.



En marzo de 2006, el maíz amarillo se encontraba en el Golfo de México a 4.79 dólares el quintal, ahora se encuentra en 10.53 dólares. Aunque Nicaragua produce principalmente maíz blanco, puede producir también el amarillo, así como soya y otros granos. Otro ejemplo es el aceite comestible extraído de palma africana, del cual existen grandes extensiones de ese vegetal en la Costa Caribe nicaragüense. A febrero de 2006 la tonelada CIF puesto en el puerto de origen costaba 445 dólares. Hoy alcanza los mil 160 dólares --creció más del doble--, y es previsible que su precio suba más porque es una excelente materia prima para el biodiesel.



Sin embargo, hasta ahora la capacidad agroindustrial productiva de Nicaragua ha sido muy débil, al igual que su sistema exportador, que de acuerdo con Solórzano está ahora siendo fortalecido.



Pero Nicaragua tiene un comercio interior muy desorganizado aún, y “estamos tratando de organizarlo”, agregó Solórzano.





¿Cómo aumentar la producción?

En ese sentido, aseguró que Enabás está comenzando a jugar un rol como instrumento de política económica, para intentar evitar con el acopio que los precios internos se disparen inmoderadamente. Sin embargo, para atender las necesidades de los nicaragüenses y exportar, no queda más que elevar las exportaciones, es lo que “nos puede salvar”.



Las exportaciones aumentan a través de políticas de producción, y de un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector productivo. El sector público establece políticas de fomento, y el sector productivo --empresas, gremios, etc.-- se dedica a producir.



El Estado incentiva productos terminados que son parte de la canasta básica reduciendo aranceles, pero lo importante es que si Nicaragua los puede producir a más bajo costo, debe producirlos para comer y exportar, para que además se reduzca el creciente déficit comercial que registra el país debido a las unilaterales reducciones de impuestos que hicieron las administraciones pasadas, afirma Solórzano. Se amplía el déficit porque con los tratados de libre comercio se abrieron las fronteras a los mercados externos, pero la oferta de Nicaragua es muy poca, por lo tanto, de este lado no se podía aprovechar ese libre comercio.



¿Cómo aumentar entonces la capacidad exportable? Aumentando la producción, elevando los rendimientos productivos, introduciendo mejor tecnología y asistencia técnica, y facilitando financiamiento de desarrollo.



A largo plazo, en cuatro o cinco años Nicaragua habrá mejorado su capacidad productiva, y en dos o tres, sus niveles de organización a fin de aprovechar el enorme potencial del país, sobre el cual están los ojos de América Central.