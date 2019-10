Experto avizora nueva crisis económica en EU

La próxima gran crisis económica de Estados Unidos será por el alto endeudamiento de las tarjetas de crédito, porque la gente que gana un mil dólares, se endeuda hasta por 10 mil dólares, explicó Epaminondas Jacome, Coordinador General del Fondo Internacional de Garantías, FIG.



Durante un encuentro en Managua, donde se analizó el rol de las microfinanzas a nivel internacional, el representante de la FIG abordó el tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, y su efecto en la banca a nivel internacional e incidencia en las microfinanzas.



La crisis hipotecaria y la posibilidad de otro fenómeno relacionado a los créditos con dinero plástico, también deberían hacer pensar a Nicaragua, donde el porcentaje de morosidad por tarjetas de crédito supera al de los otros financiamientos hasta en el doble. Economistas independientes han alertado sobre el peligro del excesivo financiamiento que se otorga para consumo, y poco para producción.



Jacome calificó la crisis del endeudamiento de las personas individuales en Estados Unidos, como el problema que ocasionará la alta morosidad con las tarjetas de crédito, que en ese país es demasiado elevada.



Dijo que tenemos que sacar enseñanzas de la crisis hipotecaria actual, en la cual los bancos se hacían préstamos entre sí, pero que ahora ya no lo están realizando y es inminente que ocurra algo parecido con las tarjetas.



“La gente que tiene ingresos de mil dólares por mes y se endeuda por 10 mil, no logra pagar ni los intereses, y para aminorar ese impacto, Estados Unidos tendría que salir de Irak, porque en esa guerra está gastando mucho dinero en una acción improductiva.



Emiliano Maranhao, Gerente General del puesto de Bolsa Invercasa, dijo recientemente que en Estados Unidos solamente un 20 por ciento de las personas hacen sus pagos a tiempo, y que la firma Visa acaba de sacar una emisión en la Bolsa de Valores de Nueva York que es la más grande en la historia, por un monto de 40 mil millones de dólares, para hacerle frente a la mora de los consumidores en ese país.



Jacome señaló que la crisis económica actual de EU es muy grande, y que hasta las microfinancieras pueden resultar impactadas, porque los bancos van a querer entrar a este segmento al ver la rentabilidad que tiene el microcrédito y la baja morosidad.



Sin embargo, consideró que los banqueros podrían intentar desvirtuar el negocio de las microfinanzas, al querer obtener más ganancias de las que tiene esta industria, pero que las microfinancieras se mantendrán firmes en su función.



Jacome señaló que instituciones como el Fondo Internacional de Garantías, FIG, continuará buscando recursos para garantizar el financiamiento al sector de las microfinancieras, aunque existe el peligro que los bancos incrementen las garantías para desembolsar dichos recursos.





Miles han perdido sus casas

Jacome destacó que los bancos centrales de Estados Unidos y otros países, han desembolsado gran cantidad de recursos para amortiguar la crisis económica desatada por el sector hipotecario, pero que esos fondos no están dirigidos a ayudar a las personas que están perdiendo sus casas por no poder pagarlas, sino a salvar los bancos.



Aseguró que hasta el 31 de diciembre del año pasado, 3 millones de familias en Estados Unidos habían perdido sus casas, y que en 2008, se estima que entre 3 y 5 millones de ciudadanos más van a perder sus viviendas, debido a la crisis.



Recordó que el año pasado, cuando inició la crisis hipotecaria en Estados Unidos, había muchos economistas que afirmaban que la situación no llevaría a una recesión al país, que era pasajera y no muy grave. “Pero lo que hemos visto es que los bancos centrales de varios países, están interviniendo con liquidez en el mercado. Lo que estamos viendo es que ya hay una recesión, porque está afectando a todos los sectores de la economía, comenzando por el crédito hipotecario, pero afectando a todos los demás rubros de la economía”, apuntó.