ABC de las MYPIMES

Evite centralizar su negocio



Domingo Frixione

Independientemente del tamaño del negocio que estemos dirigiendo, siempre nos encontraremos con el paradigma de: ¡sólo yo sé hacer las cosas! ¡Nadie sabe cómo efectuar bien los trabajos!

Ambas expresiones son clásicas en todos los individuos que defienden hasta el día de hoy la centralización en la toma de decisiones. ¿Qué ocasiona este estilo de organización? Atrasos.



¿Cuáles son las debilidades de este estilo de liderazgo?

Líderes desarrollando una multiplicidad de funciones operativas: pago de recibos de servicios públicos (agua, luz, teléfono), depositando en los bancos o cambiando cheques, comprando repuestos, materias primas o accesorios…etc., mientras tanto, en la empresa, aunque sea de un empleado, todo acontece defectuosamente. Lo más sensible que sucede son inmensas fallas en el Servicio al Cliente.



Por lo tanto, el término administrativo “organización”, en este caso, no se refiere al dibujo de cuadritos, uno encima del otro, conocido como organigrama, que dicho sea de paso tampoco funciona adecuadamente en la mayoría de las empresas; sino que analicemos con seriedad y reflexión el impacto del tiempo invertido en actividades no productivas vs. la eficiencia del negocio.



En otras palabras, siendo su activo más relevante el tiempo en el que usted se encuentra al frente de su empresa: organícelo. Es más barato subcontratar a alguna persona para que nos apoye en estas labores operativas, que el tiempo invaluable que significa nuestra ausencia del negocio.



Mi querido lector, inicie un proceso de autoanálisis:



1º. ¿Cuánto tiempo invierto y con qué frecuencia en el pago de servicios básicos?

2º. ¿Cuánto tiempo invierto en ubicar piezas de repuesto?

3º. ¿Cuánto tiempo invierto en identificar materia prima de calidad?

4º. ¿Cuánto tiempo invierto en depositar o cambiar un cheque?

5º. ¿Cuánto tiempo invierto en subcontratar algún servicio adicional?

Si usted suma el tiempo (horas) que utiliza en estas acciones, que nadie puede clasificar de no importantes pero si delegables, se convencerá de que tenemos que reorganizarnos.



Finalmente, hoy en día, existen muchos negocios que visitan a sus clientes para ofertarles los insumos que necesitan, y hay medios electrónicos (Cajeros) donde usted puede pagar todo en un momento, fuera de horas laborables. ¡Le invito, esta vez, ha organizar su tiempo!



Doctor en Ciencias Empresariales. Autor del libro “Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas”, y presidente de Concede. Dfrixi@hotmail.com

Celular: 8834866.