Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

16 Abril 2008 |

7:48 p.m. |

Precio del petróleo superó los 115 dólares

Nueva York / AFP

Los precios del petróleo, favorecidos por la llegada al mercado de fondos especulativos, franquearon por primera vez en la historia la barra de los 115 dólares el barril en Nueva York, luego de una caída inesperada de los stocks de crudo en Estados Unidos, pero cerró a 115.93 dólares al final de la jornada de negocios.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” para entrega en mayo alcanzó poco después de las 14:35 GMT los 115.07 dólares, un nivel inédito desde el comienzo de la cotización del crudo en 1983 en Nueva York.



Luego se replegó levemente, para terminar en 114.93 dólares, un récord de cierre, contra 113.79 dólares alcanzado la víspera.



En Londres, el barril de Brent del mar del Norte también batió récords, alzándose a 112.79 dólares, su máximo nivel histórico, para terminar en 112.66 dólares, también un récord de cierre.



Centroamérica pide trato asimétrico en acuerdo con UE

San Salvador / AFP

Los exportadores de Centroamérica exigieron a la Unión Europea (UE) que conceda a la región un trato asimétrico sin condiciones, para garantizar mejor acceso al mercado comunitario en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian.



“Es viable pedir a la Unión Europea que dé un trato asimétrico y que el mismo debe de quedar reflejado en los textos de la negociación”, dijo a la AFP Carlos Amador, Presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica (Fecaexca).



Amador agregó que “la filosofía” del acuerdo de asociación que el istmo negocia con la UE, debe aspirar a que quede establecido que los firmantes son “socios iguales”.



“El ser socios iguales significa el mejoramiento de los tres pilares (el pilar político, el de cooperación y el comercial) y por consecuencia hay un reconocimiento de que existen esas asimetrías, y hay que seguir trabajándolas activamente”, remarcó el presidente de Fecaexca.



A criterio de la gremial regional de exportadores, la base de productos que actualmente se vende a Europa bajo régimen del Sistema Generalizado de Preferencias o SGP Plus, debe servir como “punto de partida” en la negociación de listados de los bienes que estarían bajo el régimen del acuerdo comercial con los europeos.



FED prevé crecimiento débil o nulo en EU

San Francisco / AFP

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Janet Yellen, dijo que espera un crecimiento “débil o nulo” en el primer semestre en Estados Unidos, y que no se excluye una contracción.



“Hasta ahora, el estallido de la burbuja inmobiliaria no había contaminado al resto de la economía”, afirmó en discurso en Alameda, California. “Pero es lo que sucede hoy”, agregó.



“Es probable que este sector sea un freno mayor al conjunto de la economía hasta el fin de este año y el comienzo de 2009”, estimó.



Yellen añadió que mantenía su previsión de una mejoría en el segundo semestre, con una “pequeña aceleración del crecimiento”, debido principalmente a los múltiples recortes de tasas de la FED y del plan de reactivación presupuestaria.



Pero “existe el peligro de que estas previsiones resulten demasiado optimistas, habida cuenta de las turbulencias en los mercados financieros, la contracción del mercado inmobiliario y el aumento de la prudencia de las empresas y de los hogares”, añadió.



Producción de biocombustibles debe priorizar alimentos

Brasilia / AFP

La producción de biocombustibles debe tener en cuenta el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de los pueblos, afirman los 33 países latinoamericanos y caribeños asistentes a la Conferencia Regional de la FAO que se celebra en Brasil.



“Es prioritario tener en cuenta la dimensión del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población, principalmente de los sectores sociales más vulnerables, en el diseño de políticas públicas sobre la producción de biocombustibles”, señala el documento del Comité Técnico de la Conferencia tras tres días de reuniones.



El Comité lo integran los representantes de los 33 Estados latinoamericanos y caribeños reunidos desde el lunes. La Conferencia concluye el viernes, y debía ser inaugurada oficialmente el miércoles por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el director general de la FAO, Jacques Diouf.



Los representantes de los 33 países analizaron los efectos de los biocombustibles “sobre la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la economía de los pequeños agricultores”, y otorgaron a la FAO un papel en el asunto, “apoyando el mapeo de la capacidad bioenergética de cada país”, señala el documento divulgado por la Cancillería brasileña.



El tema de los biocombustibles divide opiniones en la región, y se convirtió en un asunto polémico en esta Conferencia; realizada en el actual contexto de alza de los precios mundiales de los cereales, el otro gran asunto que concentra las atenciones de los representantes.



Desaceleración e inflación en economía china

PEKÍN / AFP

La economía china se desaceleró en el primer trimestre, aunque generó un crecimiento superior al 10%, mientras la inflación sigue subiendo debido a la escalada de precios de los productos alimenticios.



El Producto Interno Bruto (PIB) de la cuarta economía mundial progresó un 10.6% interanual entre enero y marzo, anunció el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



Esta tasa es inferior en 1.1% a la del primer trimestre del año pasado. El gigante asiático creció un 11.9% en todo 2007.



“En plena crisis estadounidense de los ‘subprime’, las políticas implementadas permitieron un desarrollo rápido y sano de la economía”, comentó el portavoz de la ONE, Li Xiaochao.



Pero Li también admitió que las tormentas invernales que paralizaron una parte de la economía durante varios meses, afectaron el crecimiento.



FED bajaría tasas pese a inflación

La presión inflacionaria aumentó en marzo en Estados Unidos, pero no lo suficiente como para que la Reserva Federal resuelva mantener las tasas de interés, en lugar de bajarlas para contener la recesión, según los analistas.



Los precios al consumo aumentaron 0.3% en marzo, mientras que el índice de base (que excluye alimentación y energía) aumentó 0.2%, indicó ayer el Departamento del Trabajo.



Esta alza coincide con las expectativas de los analistas, y, en los dos índices, se trata del aumento más fuerte desde enero. En febrero, tanto los precios al consumo como el índice de base permanecieron estables.



Estas cifras revelan una gran disparidad en la evolución de los precios. Las cotizaciones de la energía subieron 1.9%, con el aumento del fuel para calefacción y del gas, pero los precios de la alimentación permanecieron moderados (+0,2 por ciento).



El precio de los transportes subió (+0,7 por ciento) como las tarifas aéreas, y el costo de la vivienda aumentó también fuertemente (+0,4 por ciento), pero al mismo tiempo, el precio de la ropa sufrió su baja más fuerte en diez años (-1,3 por ciento), y los costos médicos mostraron moderación (+0,1 por ciento).



Gobierno español reconoce desaceleración económica

Madrid / AFP. El ministro de Economía español, Pedro Solbes, reconoció que el crecimiento español, hasta ahora uno de los mayores de la zona euro, se había reducido claramente en el primer trimestre de 2008, pero anticipó una reactivación en el segundo semestre de 2009.



El crecimiento en el primer trimestre de 2008 (cuyas cifras oficiales aún no se conocen) fue “netamente inferior” al del último trimestre de 2007 (+3,5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2006), dijo Solbes durante un coloquio en Madrid.



La actividad tomará un nuevo impulso “en el segundo semestre de 2009” y a partir de “finales de 2010 o principios de 2011”. El crecimiento español estará de nuevo en su nivel “potencial”, es decir, “cercano al 3 por ciento”, afirmó Solbes.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó la semana pasada un alza del PIB (Producto Interior Bruto) español limitado a un 1.8% en 2008, y un 1.7% en 2009, tras un +3.8% en 2007.



Esta previsión ha sido criticada por Solbes como demasiado baja. El Banco de España prevé por su parte un +2.4 por ciento en 2008 y un 2.1 por ciento en 2009.