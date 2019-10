Retraso de Banco de Fomento afecta a productores

La falta de semillas para algunos cultivos y poco crédito, son los principales problemas que enfrentará el ciclo agrícola este año. Sin embargo, los productores están optimistas en lograr un buen resultado para llegar a crecer un 10 por ciento con respecto al año pasado.



Manuel Álvarez, Vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, dijo que el retraso en la operación del Banco de Fomento afectará a unos 450 mil pequeños productores que poseen entre una y cinco manzanas de maíz y frijol, dos rubros que no cultivan los grandes agricultores.



Agregó que esperan que se haga efectiva la operación del Banco de Fomento, aunque no para la siembra de primera, que ya está por comenzar, pero al menos para la postrera.



Álvarez indicó que Upanic ya envió su terna al Poder Ejecutivo para la conformación del Banco de Fomento, al igual que la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, pero hasta el momento no se les ha informado nada al respecto. “Sería un golpe duro para el pequeño productor que el Banco no entre a funcionar este año”, subrayó.



Ariel Bucardo, Ministro Agropecuario y Forestal, dijo hace pocos días que desconoce cuándo comenzará a operar el Banco de Fomento, pues supuestamente falta que la Asamblea Nacional apruebe su reglamentación, pero que el gobierno está buscando recursos para financiar a los pequeños y medianos productores.





Soya no se aprovechará

De los alimentos, la soya tiene uno de los mejores precios en el mercado internacional, pero hay falta de semilla de este producto en el país.



El problema fue planteado recientemente al presidente Daniel Ortega, y éste dijo que verían si la traían de Brasil, de donde importaron una semilla de soya en los años 80 que dio buen resultado.



El vicepresidente de Upanic señaló que también hay problemas con las semillas del frijol y el ajonjolí, en momentos en que se habla de incrementar la producción alimentaria para aprovechar los buenos precios del mercado internacional.



Álvarez afirmó desconocer por qué el frijol está subiendo nuevamente de precio, llegando a los 12.50 por libra a pesar de que la cosecha de apante fue buena; y hasta se menciona de trabas en la exportación del grano hacia El Salvador.





Insumos altísimos

El vicepresidente de Upanic aseguró que están siendo impactados por los altos costos de los insumos, como es el caso del abono completo que subió de 800 córdobas en 2007, a un mil 300 córdobas en lo que va de este año. La urea subió de 300 a 530 córdobas en el mismo período.



Dijo que la situación empeora con el petróleo rondando los 114 dólares por barril, como cerró el miércoles. Pero a pesar de todo mostró optimismo en mejorar los niveles de producción en casi todos los cultivos, y logar resultados positivos por los buenos precios que está pagando el mercado internacional por los alimentos.



Álvarez no cree que el PIB agrícola pueda crecer hasta el 40 por ciento, sino el 10 por ciento, el mismo nivel del año pasado. Asimismo estimó que en sorgo esperan subir de 1 millón y medio a 2 millones de quintales; en arroz unas 6 mil manzanas adicionales; cree que habrá un repunte en el maní, pero habrá problemas con la soya, porque sólo hay semilla para 3 mil manzanas.