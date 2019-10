“Un trampolín” para mercados asiáticos

Enviado Especial



Los grandes mercados han puesto sus ojos en Asia, y cómo no, si allá está China, el mayor demandante del planeta. La economía de este continente, con China a la cabeza, ha demostrado un dinamismo envidiable en el mundo.



Para citar una cifra, en los últimos cinco años China ha mostrado un crecimiento anual cercano al 10%, lo que también ubica al gigante asiático como el mercado a donde toda economía sueña llegar y hacer negocios. Ha sido tanto el movimiento, que China ha tenido que hacer grandes ajustes a sus infraestructuras portuarias internas.



Pero además, sobresalen sus dos grandes puertas marítimas por donde el comercio encuentra entrada y salida para esta parte del mundo: Hong Kong y Taiwan. Centroamérica está cerca del segundo. Ellos nos llaman “aliados”, y nosotros de este lado lo comenzamos a ver como “una oportunidad de millones”.



La frase en comillas es del presidente de la Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, y la dijo al concluir una cumbre de negocios en Taipei el mes reciente. “Contamos con buen potencial, sólo hay que buscar cómo dinamizarlo”, le agrega Francisco Amador Torres, de la Cámara de Comercio de Nicaragua, y quien también asistió a la cumbre.





Números que deben crecer

El tratado de libre comercio que Nicaragua rubricó con Taiwan entró en vigencia en enero de este año, lo que para inversionistas de ambos países debe significar un aumento en sus relaciones comerciales. En la actualidad, Nicaragua logra exportar más de 5 millones de dólares a la isla en varios rubros: carne bovina, su despojos comestible, café, pieles, camarón de cultivo, vegetales y desechos de fundición, los de mayor importancia.



“Esos números deben crecer”, dice Aguerri. Lo mismo piensan en Taiwan. El ministerio de Economía de ese país dice que el intercambio de la isla con los países de esta región, apenas llega al 8 por ciento. Es un número bajísimo tomando en cuenta que ese porcentaje debe repartirse entre los cinco países del istmo, sumando a República Dominicana, Panamá y Belice.



En el caso de Nicaragua, según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, las exportaciones a Taiwan apenas constituyeron en 2006 el 0.51% de todas sus exportaciones. En 2007, la cifra logró duplicarse precisamente en la víspera de entrada en vigencia del acuerdo comercial.



En números contables, de acuerdo al Mific, de los mil 50 millones 413 mil 732.02 dólares que exportó Nicaragua en 2006, 5 millones 378 mil 652.13 correspondieron a productos que se enviaron a Taiwan. En 2007, la cifra superó los 10 millones de dólares. “Este año se abren puertas más amplias”, advierte Aguerri, quien incluso destacó el interés de inversionistas de la isla por visitar el país y conocer los espacios para invertir.



“Estamos obligados a crecer, y hay muchas ventajas ahora que el tratado está en vigencia”, agrega Humberto Argüello, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones del Mific.



Según Argüello, el gobierno se ha propuesto apoyar a los empresarios nicaragüenses en la búsqueda de mejorar su intercambio comercial con el exterior. “Trabajamos en definir políticas para ser facilitadores”, dijo Argüello, quien por esos días en Taipei, destacó el acompañamiento del gobierno a la delegación de empresarios nicaragüenses que visitó la isla.





“Puente comercial”

Pero, ¿podremos con un mercado tan exigente y lejano como Asia? “Bueno, ese es el reto”, responde el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, al concluir una visita a la fábrica de motocicletas Kwang Yang Motor, Kymco, en la ciudad de Kaohsiung, al sur de Taipei, una compañía que desde 1992 domina el mercado de las motos para transporte individual en países desarrollados.



Según Amador Torres, en el caso de las importaciones, los empresarios nicaraguenses están obligados a aprovechar una relación directa con el fabricante del producto. “Al reducir el costo para el consumidor hay una mejor oportunidad para la oferta”, dice.



Pero los empresarios han elevado su mirada más allá del intercambio comercial bilateral. “Una muy buena oportunidad es que Taiwan y sus vecinos nos vean como un puente para el norte y el sur; tenemos toda las condiciones para ser la plataforma idónea. Es en ese sentido que tenemos que trabajar, además por supuesto de mejorar nuestro intercambio de país a país”, recomienda el presidente del Cosep. Aguerri explica que eso no será una novedad. En la actualidad, los empresarios asiáticos ya llegan a esos países con sus productos textiles elaborados en Nicaragua. “Los parques industriales de nuestro país son un ejemplo de ello. Se ensambla la ropa en Nicaragua y ésta se va al norte, al sur y a otros mercados”, señala. “El resultado para nosotros: empleos e inversión. Para ellos: expansión a nuevos mercados”, agrega.



Según el líder empresarial, se debe apostar a servir de puente no sólo del producto textil. “Tenemos que abrirnos, este país produce más, produce tecnología y podemos ser esa plataforma que ellos buscan para ir a mercados atractivos, pasando por el nuestro también”, señala, al recordar que Taiwan es en estos momentos el primer fabricante de microprocesadores del mundo, lo que también lo convierte en un importante abastecedor de tecnología para Europa y Estados Unidos.





Sin ruidos políticos

Aunque la política de Managua dista en ideas con la de Taipei, la “alianza” formal parece encontrarse en su mejor momento.



Mientras nuestra Embajada allá dice estar más ocupada en perfilarse como una oficina facilitadora de negocios, que una “casa política”, en junio, Taipei será asumida por una nueva administración que ya ha dicho que mantendrá el entendimiento con nuestra región.



“Estamos seguros que esa es nuestra mejor contribución para Nicaragua, que mejoren los negocios entre este país y el nuestro”, dice el embajador de Nicaragua en Taiwan, William Tapia. Tapia señala que su oficina ha apoyado el crecimiento de las exportaciones que salen de Managua hacia ese país asiático y viceversa.



Menciona que antes Taipei compraba hasta cinco contenedores de carne bovina, y que hoy en día, según el último informe de febrero de este año, da razón de 22 contenedores de carne nicaragüense que llegaron a ese país. “Lo que nosotros estamos haciendo es insistir en que debemos funcionar como una oficina para hacer negocios”, reitera.





“Viejos amigos”

Para Tapia, el cambio de gobierno “no convulsionará” Taipei, ni tendrá mayor efecto en las relaciones con los aliados de nuestra región. Sobre este tema y antes de conocerse los resultados de las elecciones celebradas en marzo, Bi-Huin Hsiao, vocera del Partido Progresista que ganó los comicios, dijo en entrevista con END que ellos mantendrían la alianza con la región.



“Son viejos amigos y vamos a seguir trabajando y buscando más aliados”, dijo Hsiao, quien entonces se perfilaba como la nueva ministra de Relaciones Exteriores. “Es que éstos son países diferentes, que practican una política eficiente”, añade el embajador Tapia, a tres meses de distancia que asuma la nueva administración.





Exportaciones a Taiwan en 2007

Productos más importantes FOB US$ Kilogramos

Carne de la especie bovina 3,936,470.27 1,684,734.84

Despojos comestibles bovinos 332,007.31 289,883.09

Camarón de cultivo 430,474.00 95,631.00

Moluscos 265,250.00 12,975.00

Tripas, vejigas y estómagos de animales 96,799.36 86,762.63

Café 199,203.57 62,792.00

Desechos, desperdicios y recortes

de plástico 4,800.00 80,000.00

Cueros y pieles curtidos 420,300.00 239,700.00

Madera aserrada 2,136.96 20,000.00

Desperdicios y desechos, de fundición,

de hierro 4,308,047.97 28,780,476.00

Chapas y tiras de cobre de espesor

superior a 15 mm. 102,487.00 26,566.94

Desperdicios y desechos de aluminio 38,806.40 121,270.00