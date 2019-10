Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

21 Abril 2008 |

6:36 p.m. |

Ecuador y Argentina harán proyecto hidroeléctrico

QUITO / AP

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su colega ecuatoriano Rafael Correa, inauguraron simbólicamente el lunes la construcción del proyecto hidroeléctrico más importante del país, que contará con el 30% de participación argentina.



Los mandatarios develaron la “primera piedra” del proyecto “Coca Codo Sinclair”, que se espera inicie operaciones en 2014 y que se construirá en la Amazonia ecuatoriana, gracias a una alianza entre las empresas estatales Termopichincha de Ecuador y Energía Argentina S.A. (Enarsa).



El proyecto hidroeléctrico binacional representa la política de los gobiernos de “pasar de una diplomacia muchas veces meramente declarativa y gestual, a una diplomacia de relación y de hechos, que es lo que necesitamos aquí en Latinoamérica”, dijo Fernández durante su intervención.



Resaltó que la central, con una capacidad de generación de 1,500 megavatios y que cubrirá el 60% de la demanda interna.



Bank of America se hunde

El Bank of America, principal banco comercial de Estados Unidos, sufrió en el primer trimestre una caída de sus ganancias de 77%, por efecto de la multiplicación de los casos de insolvencia; y advirtió que la crisis durará por lo menos hasta fin de año. La noticia cayó como un balde de agua fría para los que creían que lo peor de la crisis ya había pasado.



El Banco anunció el lunes resultados decepcionantes en el primer trimestre, con una ganancia neta de 1,210 millones de dólares, lo que representa 23 centavos por acción, contra 41 centavos esperados por los analistas. Su producto neto bancario cayó 5%, a 17,300 millones de dólares.



Durante estos tres meses, el grupo aumentó en 3,300 millones de dólares sus provisiones para créditos dudosos, sobre todo debido a las dificultades de las pymes y de los clientes hipotecarios, y advirtió que el marasmo va a durar algún tiempo todavía.



Producción petrolera de México baja 7.8%

MÉXICO / AP

La producción petrolera de México bajó 7.8% a 2.91 millones de barriles diarios en el primer trimestre ante una disminución de las reservas, informó el lunes la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en un comunicado.



La compañía enfrenta una reducción en las reservas, sobre todo en el yacimiento de Cantarell, que es el mayor del país, y carece de dinero y conocimientos para realizar nuevos proyectos de perforación. Pemex tiene sólo reservas probadas de petróleo para nueve años con los niveles actuales de producción.



La empresa dijo también el lunes que las exportaciones petroleras se redujeron 12.5% en el primer trimestre, debido en parte a un descenso en la producción y al cierre de puertos por mal tiempo en febrero.



Biocombustibles sacrifican la agricultura dice Alan García

LIMA / AP

El presidente Alan García dijo el lunes que la tendencia mundial de buscar alternativas al petróleo, como el destinar áreas de cultivo para la producción de biocombustibles, está elevando los precios de productos como el trigo, por lo que instó a los países a no sacrificar la agricultura.



El mandatario señaló que iba a aprovechar la realización en Perú de las cumbres de América Latina-Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) en mayo, y la del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, para hacer “un vigoroso llamado” a los países más ricos, a limitar la reconversión de hectáreas de cultivo para la producción de biocombustibles como el etanol.



“Para competir con el petróleo, en muchos países del mundo ha comenzado a destinarse un gran número de hectáreas agrícolas para buscar el biodiesel a partir de productos vegetales, y eso ha ocasionado el alza brutal de productos como el trigo, el maíz y la soya, impactando al mundo de una manera injusta”, manifestó García.



Venezuela emite bonos por US$ 3,000 millones

CARACAS / AP

Venezuela realizará una emisión de bonos de deuda pública por 3,000 millones de dólares, dirigida a potenciales inversionistas y empresas locales, informó el lunes el gobierno.



El Ministerio de Finanzas dijo en un comunicado que en breve lanzará una oferta combinada de los bonos 2023 y 2028 por 3,000 millones de dólares, que estará orientada a potenciales inversionistas y empresas locales. Los nuevos títulos no serán registrados en los Estados Unidos debido a que no se venderán en ese mercado, indicó el ministerio de Finanzas.



Con esta operación el gobierno busca “realizar recompras de deuda, mejorar el perfil de vencimientos y financiar el pago de capital de los instrumentos de deuda a vencerse” este año, agrega el comunicado. El gobierno señaló que los términos de la operación serán anunciados próximamente.



La deuda pública externa del país se ubicó al término de 2007 en 27,288 millones de dólares, informó la semana pasada la agencia estatal de noticias.



México triplicará flota de aviones hacia 2026

México /AFP

La flota de aviones de pasajeros de México puede triplicarse en unos 20 años, al pasar de 233 aviones en servicio en 2006, a cerca de 680 hacia 2026, lo que representa una tercera parte de las necesidades de América Latina en ese período, estimó el fabricante aeronáutico Airbus.



“Se espera que la flota de aviones de pasajeros se triplique, al pasar de 233 aviones en servicio en 2006 a cerca de 680 para el ano 2026”, según las previsiones de la compañía europea.



En un comunicado difundido este lunes, Airbus consideró que las aerolíneas mexicanas necesitarán “500 aeronaves de pasajeros con más de 100 asientos dentro de los próximos 20 años, para hacer frente a la demanda por el crecimiento en el tráfico, así como la sustitución de la flota”.



Esta cifra “representa la tercera parte de la demanda total de aviones para América Latina en el período mencionado”, señaló la compañía. Rafael Alonso, Vicepresidente de Airbus para Latinoamérica, España y el Caribe, detalló luego que “América Latina va a necesitar 1,448 aviones de pasajeros nuevos hasta 2026”.