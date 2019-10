Que se mire la mano visible del Estado, pide economista

Apoyar el aumento de la productividad agropecuaria del país y eliminar los aranceles en materia de alimentos, son algunas de las recomendaciones que hacen economistas independientes al gobierno, para tratar de evitar que se agudice la crisis inflacionaria en el país por los altos precios de los productos alimenticios.



El economista Néstor Avendaño aseguró que los precios de los alimentos en Nicaragua han subido un 45 por ciento en términos de un año, una situación que resiente la población, sobre todo porque el 95 por ciento de la canasta básica está compuesta por los productos que se utilizan para la comida.



Agregó que se debe impulsar una mayor producción y con mejor calidad, elevando los rendimientos agropecuarios con suficiente financiamiento.



“Insto al gobierno a que transforme de papel a real el Banco de Fomento, con el fin de entregar crédito a pequeños propietarios de la rama de alimentos, y apoyar con tecnología para elevar los rendimientos productivos”, subrayó.



El economista consideró que también se debe dotar a la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabás, de suficiente financiamiento para que acopie granos básicos, e incluso financiar de futuro las cosechas para regular los precios en momentos de escasez.



“Que se eliminen todos los aranceles de importación de materias primas para producir alimentos en general, con el propósito de disminuir costos de producción, granos básicos y procesamiento industrial”, expresó.



Avendaño sugirió también al gobierno imponer aranceles temporales a la exportación de alimentos, para impedir la escasez de los mismos y evitar que resulten afectados los sectores con menos recursos económicos.



El economista señaló que existen muchas acciones que el gobierno puede llevar a cabo, pero que al parecer está siguiendo el mismo consejo del gobierno anterior: que todo lo resuelve el mismo mercado.



“Junto a la mano invisible del mercado, debe existir la mano visible del Estado, para proteger al 80% de la población que es pobre”, afirmó.



Avendaño recordó que el constante incremento en el precio del petróleo y la dependencia del crudo en la generación de energía eléctrica en un 80 por ciento, es lo que está impulsando el crecimiento constante de la inflación, que se siente principalmente en el alza de los alimentos.



Eliminar protecciones



Por su parte, el economista José Luis Medal fue más allá, al señalar que se deben eliminar los aranceles proteccionistas de una serie de productos alimenticios, para evitar que los alimentos se incrementen aún más.



Al comparecer en un programa de opinión televisivo, Medal mencionó como ejemplos el arroz y el azúcar, que según él tienen aranceles proteccionistas para mantener productores ineficientes.



Agregó que la eliminación de aranceles debería de hacerse de manera gradual, tal como se establece en el Tratado de Libre Comercio que firmó Centroamérica con Estados Unidos (Cafta en inglés), pero que nada impide a Nicaragua acelerar esa desgravación de manera unilateral.



“Si tenés liberalizadas las exportaciones, lo lógico es que tengás liberalizadas las importaciones”, opinó.



Medal señaló que Enabás puede jugar un papel importante para evitar la oscilación brusca de los precios, pero hay que tener cuidado porque se pueden establecer canales de distribución populares que afecten el comercio, tal como está ocurriendo con los denominados CPC y que motivó el despido del director de dicha institución.



El economista dijo que no es recomendable establecer controles de precios, y que a veces la filosofía de atacar a comerciantes especuladores o agiotistas se pude volver algo peligroso, tal como predominó en los 80, y puede complicar las cosas.



En estos momentos de crisis, el economista recomendó racionalizar el consumo, no usar tarjetas de crédito o limitarlas para evitar problemas de morosidad, y seguir la regla de oro de las empresas: tratar de no endeudarse para financiar gasto corriente.