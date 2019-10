ABC de las MIPYMES

El arte de delegar



¿Qué se entiende por delegar? Es reconocer que existen otras personas, familiares o no, que pueden ayudarnos en la ejecución de ciertas tareas (de alta demanda de tiempo), que históricamente hemos vivido convencidos de que únicamente nosotros podemos realizar.



¿Y por qué ciertos líderes no se convencen de delegar? Porque en la mayoría de los casos, cuando lo intentaron, la escogencia del actor fue “negativa”. Pero, ¡ojo! no es la acción la incorrecta, sino a quien elegimos para efectuarla.



Cabe mencionar, que si desarrollamos un estudio sobre la EFECTIVIDAD en la selección de personal en muchísimas empresas, nos encontraríamos con la sorpresa de que existe un alto porcentaje de errores.



Por lo tanto, es importante que los líderes mipymes inicien su proceso de identificar unidades de apoyo eficaces, que impacten positivamente en la productividad de sus negocios.



Sin embargo, podrían surgir varias interrogantes:

1º. ¿Quién me ayudaría en la escogencia?

2º. ¿Cuánto le pago al asistente?

3º. ¿Es temporal o permanente?

4º. ¿Muy estudiado, con experiencia o ambos?

¡En fin, emergen muchas inquietudes!

Considero, mi querido lector, que es tiempo de que nos avoquemos a las universidades, en donde abundan jóvenes ansiosos de aprender en la “práctica” las problemáticas que muchas veces no se explican con claridad en las aulas.



De igual forma, existen organizaciones de Servicios de Desarrollo Empresarial (tanto públicas como privadas) que “gratuitamente” les otorgan estos servicios.



No obstante, preguntémonos:

1º. ¿Somos personas extremadamente “desconfiadas”?

2º. ¿Somos personas extremadamente “perfeccionistas”?

3º. ¿Somos personas extremadamente “hiperactivas”?

4º. ¿Somos personas extremadamente “dominantes”?

5º. ¿Somos personas extremadamente “poco tolerantes”?

Si usted contestó afirmativamente en la mayoría de las interrogantes, DIFÍCILMENTE aceptará un proceso sano de DELEGAR. Sin embargo, lo exhorto a cambiar de actitud al respecto, y decídase a DELEGAR.



Doctor en ciencias empresariales. Autor del libro “Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas”, y presidente de Consede. Dfrixi@hotmail.com

Celular: 8834866.