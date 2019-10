Nicaragua negocia vuelos directos hacia Europa

Nicaragua tiene negociaciones avanzadas con tres líneas aéreas de Europa, para lograr que compañías de aviación de ese continente realicen vuelos directos hacia Managua, informó Mario Salinas, Presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur.



Durante una conferencia en la que brindaron destalles sobre el Foro Internacional de Turismo: “Invierta en Nicaragua”, que se realiza hoy en la ciudad de León, Salinas dijo que la conectividad aérea es uno de los temas en los que está trabajando la institución a su cargo, buscando atraer más líneas aéreas al país.



Sin dar a conocer los nombres de las mismas, dijo que están bien avanzadas las negociaciones con las aerolíneas europeas, a la vez que continúan negociando con otras compañías de aviación de Sudamérica.



Explicó que se está tratando de que el vuelo salga de una ciudad europea y llegue a Managua, para que luego pase por otro país de la región y regrese nuevamente a Europa o viceversa; que vuele a un país cercano, luego llegue a Managua y posteriormente salga hacia el viejo continente, lo que prácticamente sería un viaje directo que nunca antes se había tenido.



El funcionario recordó que cuando Iberia volaba a Managua, hacía escala en La Habana, Cuba, o en Santo Domingo, República Dominicana o Guatemala; pero nunca se viaja directamente desde Managua.



Dijo que los representantes de las líneas aéreas europeas están presentando los costos de operación de los vuelos, y se tiene que considerar que al principio no lograrían tener el 100 por ciento de ocupaciones, puesto que se requiere de tiempo para que la gente conozca y se acostumbre a la nueva compañía aérea.



Salinas señaló que los empresarios aéreos saben que en los primeros años enfrentarían un déficit en su operación en Nicaragua, por lo cual están solicitando algún tipo de apoyo del gobierno nicaragüense.



Nicaragua había logrado que la aerolínea española Air Madrid iniciara vuelos directos a Managua en 2007. Sin embargo, la compañía dejó de operar antes de poder iniciar sus vuelos a este país, por lo cual, el Intur espera que otra empresa de aviación se interese en la ruta.



El presidente del Intur informó que continúan negociando con líneas aéreas de América del Sur, un mercado que también quieren abrir para Nicaragua.



El funcionario indicó que están interesados en aerolíneas que conecten a Nicaragua con Brasil y Argentina, dos destinos interesantes para la región. Actualmente las conexiones que el país tiene con ambas naciones no son buenas.



Salinas expresó que los vuelos directos entre Managua y una ciudad europea podrían comenzar en el primer trimestre de 2009.



Esperan crecimiento



Nicaragua espera un crecimiento del turismo del 12 por ciento en 2008, superior al 10 por ciento logrado en 2007.



Salinas indicó que el año pasado lograron 255 millones de dólares en divisas, y este año esperan que el monto sea mayor, aunque no precisó ninguna cifra.



El funcionario también indicó que al menos 800 millones de dólares en inversiones se podrían llevar a cabo en el sector, sobre todo en las costas del Pacífico. Pero están a la espera de la aprobación de la Ley de Costas y la construcción de la carretera costanera, que unirá el Pacífico nica con el de Costa Rica, con una inversión aproximada de 120 millones de dólares.



La inversión en turismo en lo que va del año, según el Intur, suma unos 28 millones de dólares.



Foro proyectará al país



Salinas compareció en la conferencia junto al secretario ejecutivo de la Corporación Nacional de Zonas Francas, general retirado Álvaro Baltodano, y el director ejecutivo de ProNicaragua, Javier Chamorro, quienes destacaron la importancia del Foro que se realiza hoy en León.



Los funcionarios dijeron que en el mismo estarán importantes personalidades de la industria turística a nivel mundial, que representan líneas aéreas, cadenas hoteleras, cruceros y desarrolladores turísticos, quienes conocerán el potencial de Nicaragua en este rubro.