Centroamérica debe trazarse estrategias contra hambrunas

Si América Central, incluyendo Nicaragua, no se prepara aceleradamente en los próximos años en la producción de alimentos, incluyendo la papa, la región se estará enfrentando a la amenaza del hambre en parte de su población que se encuentra en situación de pobreza, advirtió el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo.



Bucardo hizo la alerta durante el lanzamiento en Nicaragua del Año Internacional de la Papa, evento auspiciado por la Embajada de Perú, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA).



El ministro Bucardo en ese sentido, saludó la preocupación internacional que ha despertado el creciente costo de los alimentos en el mundo, advirtiendo que se ciernen grandes hambrunas sobre el orbe, debido a que los costos del petróleo están empujando el precio de cualquier mercancía.



Al recordar el origen de la papa, que se ubica entre Perú y Bolivia, destacó que los pueblos de América Latina sobrevivieron con ese cultivo y con otros como el maíz, pese a no contar con ningún adelanto tecnológico como los que hay en el presente. Sin embargo, en el mundo actual existe hambre, y se anticipan hambrunas en distintos países a causa de la crisis del petróleo.



Recordó también que en décadas pasadas, economistas y funcionarios de organismos internacionales decían que los pueblos de América Latina tenían que abandonar los cultivos de alimentos, porque nunca se saldría de la pobreza; por lo tanto, había que dedicarse a exportar flores. Pero ahora los alimentos están tomando nuevos precios en el mercado internacional.



El funcionario añadió que la región centroamericana necesita trazarse una estrategia de autosuficiencia alimentaria para sus más de 36 millones de habitantes, pero además, para que se pueda exportar hacia otras naciones del mundo, dado que los altos precios representan una oportunidad.



Para eso sin embargo, agregó Bucardo, se hacen necesario flujos financieros, mejoras tecnológicas como semillas más resistentes a plagas y más productivas, insumos menos caros, pero que además no deterioren el medio ambiente, además de racionalizar el agua en la región.



Al respecto agregó que hay que tener clara una estrategia productiva en toda América Central, para hacerle frente al tema de la amenaza de posibles hambrunas, y que la región no sea más afectada por la pobreza.



El ministro llamó la atención a los organismos de cooperación para incentivar la producción de alimentos, y garantizárselos la población, al tiempo que se le pueda ofertar a otras naciones.



En el evento se mencionaron las cualidades de la papa para ayudar a enfrentar los problemas de hambre, incentivando la productividad del tubérculo.



Para finalizar, Bucardo señaló que los más altos funcionarios de los ministerios agropecuarios del istmo, se han estado reuniendo periódicamente para trazarse una estrategia frente a la posibilidad de hambrunas.