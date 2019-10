Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Lanzan en Brasil nuevo diesel renovable

SAO PAULO

La estadounidense Amyris y la brasileña Crystalsev formaron una joint venture, que producirá en Brasil un nuevo diesel renovable en base a caña de azúcar, con “propiedades iguales o mejores que el diesel derivado de petróleo”, anunciaron el miércoles las empresas.



La tecnología para el nuevo combustible surgió “por casualidad” cuando Amyris trabajó en la bioingeniería para producir Artemisia, un ingrediente clave para el remedio contra la malaria, explicó el presidente de la empresa, John Melo.



Esa tecnología permite, a partir de la caña, producir gasolina para aviones, gasóleo (o diesel) y gasolina. Amyris se decidió por la producción de diesel, porque su demanda “está creciendo a tasas 2 y 3 veces superiores a la de la gasolina”, dijo el ejecutivo.



“No lo llamo biodiesel, porque el biodiesel se hace por molienda de granos oleaginosos. Este es un hidrocarburo, igual al derivado del petróleo, pero proviene de la caña de azúcar, es el primer diesel renovable y con una reducción de hasta 80% de las emisiones del diesel tradicional”, dijo Melo.



EU: aviones repletos y más caros

NUEVA YORK /AFP

Las grandes aerolíneas estadounidenses se hicieron todas deficitarias con la disparada de los precios del petróleo, y los pasajeros de los vuelos domésticos se verán afectados por la supresión de conexiones, aviones repletos y tarifas en alza.



Todas las compañías “históricas” que volvieron a la rentabilidad el año pasado, muchas de las cuales se habían declarado en quiebra tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cayeron al rojo en el primer trimestre a causa del costo del combustible.



Este miércoles, Delta Air Lines, tercera aerolínea estadounidense, y Northwest Airlines (5ª), quienes planean fusionarse, no solamente depreciaron enormemente su valor contable, sino que anunciaron también pérdidas netas --excluyendo las depreciaciones-- de 274 millones de dólares y 191 millones, respectivamente.



Igualmente, las otras grandes del cielo estadounidense anunciaron déficits: Continental perdió 80 millones de dólares; American, 328 millones; y United, 537 millones.



Escalada del petróleo puede agravar economía mundial

ROMA /AFP

Los países productores y consumidores de petróleo no son capaces de detener el ascenso vertiginoso de los precios a corto plazo, lo cual podría empeorar aún más la desaceleración de la economía mundial, según responsables del sector energético y expertos.



Los ministros de Petróleo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de los países consumidores, reunidos en el Foro Internacional de la Energía que se celebró del 20 al 22 de abril en Roma, vieron pasar el barril de petróleo de 117 a 119 dólares sin decir palabra.



En la declaración final, los ministros se limitaron a manifestar su “preocupación” por el costo del crudo, y advirtieron nuevamente que cuentan con recursos suficientes de petróleo y gas “para responder a las necesidades mundiales”.



Desde que se inició la crisis financiera mundial, el petróleo, y sobre todo las materias primas, son objeto de especulaciones incontrolables para cubrir las pérdidas en la Bolsa y la baja del billete verde.



Trasegadora de crudo generará millonarios ingresos a Panamá

PANAMÁ

El gobierno panameño espera embolsar 952 millones de dólares en los próximos 28 años, tras la firma de un nuevo contrato entre el Estado y la empresa trasegadora de crudo Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP). El nuevo convenio fue sancionado el martes por el presidente Martín Torrijos, según un comunicado de la Presidencia.



Con este contrato, el Estado panameño “se convierte en accionista mayoritario de la empresa con una participación del 59%”, y PTP aumentará en un 30% “las tarifas que se le deben pagar a la Nación en concepto de trasiego y almacenamiento de combustible”, explicó el comunicado.



Panamá ordena racionar electricidad

PANAMÁ / AP

El gobierno ordenó disminuir el uso de los aires acondicionados en las oficinas públicas, y de letreros luminosos en los comercios durante la noche, como parte de un plan nacional para racionar el consumo de energía eléctrica.



Las medidas fueron anunciadas ante un incremento sin precedentes en el consumo de energía eléctrica en las últimas semanas. Las autoridades estiman que las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, han disparado el consumo de los aires acondicionados en la capital panameña.



“La finalidad es racionar el consumo de electricidad, y poder así pasar --sin apuros-- los meses críticos que se avecinan”, dijo el miércoles en un comunicado el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Secretaría de Energía, Dani Kuzniecky.



Las autoridades anunciaron un estado de alerta el 17 de marzo, cuando el consumo de electricidad registró 1,050 megavatios, el mayor en la historia de Panamá. Ese día las autoridades de energía activaron las alarmas, aunque el tope de consumo es de 1,275 megavatios.



Delta pierde 6,400 millones en primer trimestre

ATLANTA /AP

Delta Air Lines, la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos, anunció que sus pérdidas aumentaron en el primer trimestre a 6,390 millones de dólares, debido a la subida del precio de los combustibles y la disminución del valor del mercado de la empresa.



Los resultados distaron mucho de los pronosticados por Wall Street, pese a un aumento del 12% en ventas.



La empresa con sede en Atlanta indicó el miércoles que las pérdidas equivalen a 16.15 dólares por acción, frente a los 130 millones de dólares de perdidas experimentados por Delta en el primer trimestre del año pasado, cuando se encontraba en bancarrota.



Con la exclusión de partidas especiales, principalmente una perdida de 6,100 millones de dólares no metálica relacionada con la desvalorización del mercado de Delta debido al encarecimiento de los combustibles, la aerolínea perdió 274 millones ó 69 centavos por acción, en el primer trimestre.