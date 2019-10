Tecnología sostenible

A producir: la oportunidad ansiada

La crisis actual que se vive en el mundo entero y que amenaza con imponer más hambre en el mundo, encuentra a Nicaragua exportando mano de obra, debido a la falta de oportunidades, no sólo de empleo, sino de producción.



A pesar de ser el país con mayor potencial agropecuario de la región, la producción primaria ha estado tan deprimida que la mayor pobreza se encuentra en los sectores rurales. Pero ahora se abre una nueva etapa en la vida de estos sectores, debido a los altos costos que adquieren los alimentos, lo que constituye el mayor estímulo para incrementar la producción.



Esto supone un cambio tan profundo y en corto plazo, que se requiere medidas ajustadas a la situación. Desde el punto de vista financiero, esta situación obliga a una revisión de políticas, porque el sector agrícola no recibía crédito debido a su alto riesgo. Pero en la actualidad todos los estudios serios coinciden en que esta situación se mantendrá por mucho tiempo.



El enfoque técnico nos indica que deben promoverse acciones que lleven a un incremento de la producción, la que no debe ocurrir por una expansión de áreas, porque estaríamos cayendo en la trampa de producir a costa de nuestros recursos naturales, y con ello sellaríamos la posibilidad real de desarrollo.



El incremento en la producción debe lograrse por la vía de un aumento en la productividad, que es a lo que debe apuntar la oferta tecnológica para esta situación. Una de las primeras opciones tecnológicas es la promoción de semillas de alto rendimiento.



La que puede llegar a los productores por cualquier vía como un plan libra por libra, vía crédito u otras; mejorando aspectos como la capacitación y asistencia técnicas pertinentes, pues la semilla es en sí un paquete tecnológico que demanda mayor o menor densidad de siembra, así como otras condiciones.



Con los buenos precios de estos productos, en un país donde la mayor capacidad productiva reside en pequeños agricultores, es viable formular políticas encaminadas a favorecer a este segmento de la población que ha sido el más excluido y golpeado económicamente.



Saludamos el Foro que con motivo del Día de la Tierra se celebra en Río San Juan, a la vez que nos sumamos a felicitar a los presidentes de Centroamérica que se encaminan a una cumbre con el Presidente Hugo Chávez para abordar estos temas.



Carlos Javier López y Marcia Estrada

Consultores en Desarrollo Rural

marciaestrada@yahoo.com