Arroceros locales aseguran que habrá grano para Nicaragua

Gustavo Álvarez

Nicaragua tiene garantizado el suministro de arroz que se importa para suplir el déficit productivo, y no se tiene previsto racionamientos como el que está afectando a Estados Unidos y países asiáticos, informaron representantes de Corporación Agrícola S.A., Agricorp, la mayor importadora del alimento.



Las noticias sobre el racionamiento que comenzaron a aplicar los supermercados Sam’s Club (propiedad de Wal-Mart) y Costco a la venta de arroz en Estados Unidos parece ampliarse, ya que medios económicos de Estados Unidos señalaron ayer que más distribuidores están restringiendo la venta del grano. Mientras tanto, Brasil se unió a la India, China y Vietnam en la decisión de cerrar sus fronteras a la exportación del grano.



Carlos Salinas, Gerente de Relaciones Públicas de Agricorp, explicó que el problema de abastecimiento de arroz que está enfrentando Estados Unidos es con un grano aromático que importan de la India, país que cerró sus fronteras a la exportación del producto.



Sin embargo, aseguró que la variedad que consumimos los nicaragüenses y centroamericanos, que se produce en Estados Unidos, no enfrenta ningún problema. Los proveedores les comunicaron que se mantiene normal el flujo del alimento, de acuerdo a los compromisos de compra. Salinas añadió que mantienen diálogo constante toda la cadena productiva y comercializadora del arroz con las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, para garantizar la mejora en la producción y tratar de mantener precios estables, pese a las alzas en los insumos.



Róger Zamora, Gerente General de Operaciones de Agricorp, dijo que si Nicaragua dependiera de sus importaciones de arroz desde países asiáticos, en estos momentos sí estaríamos enfrentando dificultades, tal como le está ocurriendo a Cuba, que compra el grano a Vietnam.



Más negocios racionan

Ayer, la agencia especializada en economía, Bloomberg, informó que en San Francisco, California, varios negocios enfrentaban problemas de abastecimiento del grano producido en los países asiáticos.



Mencionó el caso de Restaurante Depot, una empresa mayorista que abastece a restaurantes de San Francisco, la que decidió limitar las ventas de arroz a 10 bolsas por cliente, al igual que otros negocios.



La información agrega que los límites a las compras de arroz se harán sentir más en California y Texas, donde se tienen grandes poblaciones de asiáticos y mexicanos, cuya dieta depende del arroz, según el consultor Jim Degen, Director de JM Degen & Co, del condado de Templeton.



Por su parte, Brasil decidió ayer suspender de manera temporal las exportaciones de arroz a fin de garantizar que el mercado local no se quede sin el grano, ya que varios países africanos estaban queriendo comprar el alimento para garantizar sus reservas oficiales, dijo una vocera del Ministerio de Agricultura brasileño.



Nicaragua, líder en producción arrocera

El gerente general de operaciones de Agricorp destacó la ampliación de 10 mil manzanas de siembra de arroz que tendrá Nicaragua en este ciclo productivo, convirtiéndose así en el único país de la región que está reduciendo los niveles de importación.



Añadió que desde ya el país es el mayor productor del grano en la región, y las expectativas se encaminan a continuar reduciendo las importaciones, gracias al programa de apoyo a la producción arrocera que se lleva a cabo conjuntamente entre productores y el gobierno.



Zamora dijo que el programa arrocero también garantizó mantener un almacenamiento de seguridad del grano de hasta seis meses para Nicaragua, el único país en la región que cuenta con ese nivel de reservas.



Pese a las informaciones internacionales, el funcionario de Agricorp consideró la situación del arroz y de otros granos como una oportunidad para que Nicaragua incremente sus niveles productivos, y se pueda garantizar el abastecimiento local y exportar al mercado internacional aprovechando los buenos precios.



Sin embargo, reconocieron el fuerte impacto de los altos costos de los insumos y el combustible que afecta al sector productivo, que trata de mantener los precios de los alimentos estables.



En fuentes oficiales, se conoció por otro lado, que este fin de semana habrá una reunión de ministros de Agricultura de América Central, para seguir discutiendo sobre una estrategia alimentaria para la región.