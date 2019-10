Marcal Capital

¿Considera tener vocación de relacionista público?



En diversas ocasiones cuando impartí la asignatura de Relaciones Públicas a estudiantes de carreras ajenas a Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas --debido a la alta vinculación de esta disciplina con el periodismo--, varios de mis alumnos me han preguntado con temor: ¿Profesor, tengo cualidades de relacionista público aunque no estudie periodismo? Interrogantes similares suelen ocupar la atención de profesionales que desean incursionar o están en este sector.



Para aclarar estas dudas, muchos estudiosos de las Relaciones Humanas contribuyeron con los Test del Profesional de las Relaciones Públicas. El New York Public Relations Society of America (1996) señala que solamente el 40% de los profesionales del sector tienen formación en periodismo en los Estados Unidos.



A estas alturas, cuando esta disciplina se ha afianzado mucho más, no hay duda que las cifras habrán variado considerablemente. Respondiendo el siguiente “Test de personalidad de un relacionista público” (PRSA Forum) tendrá una guía para valorar esta interrogante. Conteste “sí” o “no”:



1. Buen sentido del humor

2. Positivo y optimista

3. Amistoso, facilidad para conocer gente

4. Puede mantener una conversación con cualquier

persona

5. Supera rápidamente la frustración y el rechazo

6. Capaz de persuadir fácilmente

7. Buen aspecto, apariencia profesional

8. Olfato para hacerse ver

9. Gran creatividad

10. Considerado y táctico

11. Correcto uso de los términos

12. Capaz de ganarse la confianza de la dirección

13. Disfruta de la compañía

14. Disfruta escuchando

15. Disfruta ayudando a los demás a resolver problemas

16. Curioso

17. Disfruta de la lectura

18. Determinado a acabar proyectos

19. Gran energía

20. Puede resolver emergencias inesperadas

21. Considera los errores como una experiencia

de aprendizaje

22. Objetivo

23. Respetuoso con los puntos de vista de los demás

24. Perceptivo y sensible

25. Asimila y retiene rápidamente la información

Si autocráticamente respondió, debe hacer lo siguiente para autoevaluarse: por cada “sí”, usted obtendrá 4 puntos. Si su repuesta es “no”, no obtendrá puntaje. Las puntuaciones por encima de 80 mostrarán que tiene una personalidad válida para ejercer relaciones públicas. Una puntuación entre 60 y 80, sugiere que es necesario analizar las debilidades y emprender acciones para corregirlas. Menos que 60 puntos, significa que no tiene la personalidad adecuada para ejercer las RRPP.



Vicecoordinador de Comunicación y Relaciones Públicas.



UCCAdrian.uriarte@ucc.edu.ni