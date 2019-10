APEN ofrece seminario sobre Contratos Internacionales

Estudios recientes en América Latina demuestran que al menos cinco de cada diez empresarios que se dedican a las exportaciones carecen de contratos escritos para la realización de sus transacciones internacionales, lo que los hace más vulnerables frente a posibles fraudes.



“Todo hace indicar que más de la mitad de los exportadores de AL, no están haciendo contratos escritos a la hora de negociar con su contraparte y nuestro país debe de andar un poco peor”, indicó Alejandro Aguilar Altamirano, experimentado jurista en contratos mercantiles y financieros.



El experto manifestó que, en Nicaragua, uno de cada dos empresarios que realizan exportaciones no suscribe ningún tipo de contrato para realizar sus ventas. “Éste es un dato preocupante, porque significa que si ese exportador llega a tener un conflicto con su contraparte, en muchos casos no tiene ningún documento que demuestre el negocio o los términos en que realizó una negociación”, explicó Aguilar Altamirano.



Debido a esta situación, APEN ha tomado la iniciativa de buscar aliados para fortalecer las herramientas en manos de los exportadores nicaragüenses, y ha organizado un seminario sobre Contratos Internacionales que será impartido el próximo ocho de mayo.



“Este seminario está dirigido al sector exportador en general, para que cuente con más y mejores herramientas para lograr el éxito en sus transacciones comerciales”, indicó Karlyn Stubbert, Gerente de Mercadeo de APEN. Dicho seminario será impartido por dos expertos en temas económicos y jurídicos: el doctor Alejandro Aguilar Altamirano y Luis Méndez Quintana, ambos con gran experiencia profesional.



“El objetivo del seminario es ofrecer consejos y recomendaciones prácticas a los exportadores, además de darles a conocer algunos aspectos esenciales en materia de contratación internacional, como por ejemplo, un mejor dominio del contrato de compraventa internacional de mercancías”, indicó Aguilar Altamirano.