Con los ojos puestos en los países de Asia

Parte de esas decisiones a tomar están dadas en la necesidad de ampliar las relaciones comerciales del país, pero además, a lo interno, en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, lo que conlleva a su vez el aumento de vías de comunicación, desarrollo de puertos de mejor calidad, aeropuertos, vías férreas, riego en zonas secas y generación segura de electricidad, entre otras cosas.



Hacia lo externo, el esfuerzo --de acuerdo con autoridades gubernamentales y empresarios privados-- pasa por diversificar fuertemente las exportaciones de la nación, como corolario del esfuerzo productivo local, dirigido a poner todos los huevos en distintas canastas y no en una sola.



Algunos de estos esfuerzos están realizándose, aunque a paso lento, casi exasperante, dada la actual situación del país y los peligros que representa para la nación la crisis energética, que con su elevado precio, está afectando en todos los órdenes el esfuerzo productivo nacional.



Atraer inversiones en ese sentido es vital para una nación con grandes recursos por desarrollar, pero con escasos fondos para llevar a cabo proyectos de gran envergadura que ayuden a ese propósito, como es mejorar la capacidad de Puerto Corinto, llevado a cabo por la Empresa Nicaragüense de Puertos, y por otra parte construir el puerto de aguas profundas en el Caribe nicaragüense.



Este tipo de instalaciones son vitales para la diversificación de las relaciones comerciales internacionales de Nicaragua, para lo cual se requieren pasos audaces, ya señalados y solicitados por expertos.



wNicaragua, según la Agencia gubernamental de Promoción de Inversiones, requiere durante los próximos años crear al menos 80,000 nuevos empleos al año para los jóvenes que están entrando en edad laboral, y generar unos 200,000 empleos al año, adicionales, para reemplazar empleos informales por plazas formales y dar empleos a los que no cuentan con un puesto laboral.



En ese sentido, Nicaragua necesita atraer inversiones productivas anuales por más de mil 120 millones de dólares, para poder suplir la demanda mínima de empleos que tiene la población.



Uno de los pasos para lograr diversificar las relaciones comerciales de Nicaragua y disminuir lo más posible los golpes de la desaceleración o recesión de la economía estadounidense, anunciada constantemente por expertos mundiales, es poner los ojos en mercados emergentes como los asiáticos.



Oferta de Nicaragua es escasa

La puesta en marcha del acuerdo de libre comercio con Taiwan es un paso importante, pero por ahora muy limitado por la escasa oferta de Nicaragua, sin embargo, en esa línea fue significativa la reciente cumbre de negocios que promovieron en Taipei el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio de Nicaragua y el gobierno taiwanés.



A esa cumbre realizada recientemente asistieron delegaciones de ocho países de América Latina y del Caribe, en la búsqueda de promover negocios, inversiones y estrechar las relaciones comerciales con la isla asiática.



Un alto funcionario del gobierno taiwanés, que considera aliados a las naciones de América Central, manifestó que pese a los acuerdos con estas naciones amigas, el intercambio comercial con esa región apenas llega al ocho por ciento de todo el comercio de Taiwan con el mundo.



El encuentro con empresarios y gobierno de Taiwán no sólo representó una oportunidad para elevar el nivel de comercio con los casi 30 millones de habitantes de esa isla, realizando alianzas empresariales y utilizando oportunidades comerciales y ventajas legales.



El acuerdo de libre comercio entre Nicaragua y Taiwan fue suscrito a mediados de 2006, y fue puesto en vigencia en enero de 2008, lo que constituye el marco de entendimiento comercial entre las dos naciones, sin embargo, eso y el intercambio de delegaciones comerciales es el primer paso para aprovechar, de acuerdo con los expertos, el abanico de oportunidades que se abren, si se logran aprovechar.



Según declaraciones dadas recientemente por el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, Nicaragua tiene un alto potencial en crecimiento que debe aprovecharse, para desarrollar los sectores hidroeléctrico, geotérmico y eólico, además de los sectores textil y turismo.



Al respecto, empresarios tai-waneses tienen inversiones en Nicaragua en materia de industria textil y en turismo, al tiempo que de acuerdo con recientes declaraciones de funcionarios gubernamentales, hay inversionistas asiáticos interesados en los productos generados en tierras nicaragüenses.



Carne y café con mejor posición

Hasta ahora, el principal producto que están adquiriendo de Nicaragua los consumidores de Taiwan es la carne y vísceras del ganado, sector donde --de acuerdo con las estadísticas del Centro de Trámites de Exportaciones, Cetrex-- las colocaciones de productos pecuarios nicaragüenses alcanzaron alrededor de los 280 millones de dólares en 2007, cifra unos 60 millones de dólares más alta que la obtenida en 2006.



A la par, los asiáticos tienen interés en la adquisición de café, debido a la alta calidad del grano nicaragüense, en tanto que han apoyado al sector energético con la donación de dos plantas de búnker con valor de 30 millones de dólares, las cuales generarán 40 megavatios.



En el acuerdo de libre comercio con ese país, Taiwan acordó reducir los aranceles de importación a cero para 457 rubros de productos agrícolas provenientes de Nicaragua, al respecto, la oferta nicaragüense es la que debe crecer para aprovechar bien el tratado, en tanto que se mantiene el interés nicaragüense por inversiones en los sectores de turismo, construcciones, protección ambiental, transportes y servicios en su país.



Entre estas posibilidades con Taiwan está el desarrollo del agro bajo cooperación de la misión técnica de ese país, que se encuentra en Nicaragua desde 1971, y que ha mantenido técnicos en distintos campos, para realizar investigaciones en semillas con mayor rendimiento, y estudios en calidad y tolerancia a enfermedades. Las investigaciones efectuadas se han referido tanto al mejoramiento de las variedades de arroz y frijol, como a la horticultura y a la porcinocultura, entre otras.





Con amplias posibilidades

Esas amplias posibilidades, según empresarios nicaragüenses, no se quedan ahí, sino que Nicaragua podría aprovechar a Taiwan como un trampolín para colocar sus productos en otros mercados asiáticos de países cuyas economías están creciendo, como en el caso de China Continental, India, Tailandia y Corea.



De hecho, el continente asiático tiene un papel comercial sumamente importante, debido al intenso comercio que mantiene con otras regiones del mundo, y tomando en cuenta que Asia tiene la mitad de la población mundial, unos tres mil 400 millones de habitantes.



Sólo el sudoeste asiático, donde está Taiwan, y cercano a algunas de las naciones más industrializadas del mundo como China Continental, Corea y Japón, tiene alrededor de 200 millones de habitantes, lo que significa que con sólo alcanzar algunos nichos de esos mercados ya es una gran oportunidad para Nicaragua.



Por otra parte, la población del Japón es en un 75 por ciento urbana, lo que a su vez potencialmente es otra gran oportunidad para elevar los envíos de productos agropecuarios industrializados o como materias primas hacia ese país oriental. En ese sentido, el reto y la oportunidad es grande, sólo se necesita centrar la atención del país en conseguir ese objetivo, alejándose de otras discusiones poco productivas.