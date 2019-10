Mipymes requieren una política privada-estatal de desarrollo

El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, pese a numerosos programas y millones de dólares destinados a apoyarlas, es muy pequeño, señala un estudio del consultor José María Buitrago.



La presentación del diagnóstico de las pymes se llevó a cabo en un evento organizado por la organización Procafta, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, el Centro de Exportaciones e Inversiones, CEI, y la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadín.



Buitrago explicó que se invirtieron cuatro millones de dólares de la cooperación internacional sólo para capacitar a la industria del mueble, y que elaboren productos bellísimos que se pueden exportar a cualquier parte del mundo.



Advirtió sin embargo que entre el bosque y los que saben hacer muebles hay una distancia de vacíos jurídicos, imposiciones y normativas que no atienden a la lógica del crecimiento económico.



El consultor señaló que en las leyes del sector pymes no se ha permitido que se integre la cadena de producción, porque a cada sector se le trata aparte de los otros rubros que podrían conformar un encadenamiento productivo. Añadió que si los sectores privados --grandes y pequeños-- no toman la decisión de unirse, no lograrán salir adelante.



“Mientras el resto de Centroamérica está progresando cuantitativamente y cualitativamente, nosotros estamos estancados”, expresó Buitrago. Asimismo, añadió que cada gobierno ha hecho algo por las mipymes, pero que no ha sido suficiente para llevarlas a un nivel de desarrollo.



Otros ejemplos que mencionó Buitrago son los sectores textiles y cuero-calzado, en los cuales se invirtieron cuatro millones de dólares de la cooperación holandesa y se les llevó a los artesanos a ferias, pero el impacto en la exportación aún es muy pequeño.



Mencionó además que el clima de negocio para el pequeño empresario no es el mejor, porque tiene que dar demasiadas vueltas para operar, tiene que pagar impuestos desde que decide importar insumos para producir, lo que restringe su capacidad de crecimiento, pues reduce el capital de la empresa.



“El llamado que estamos haciendo es aprovechar las oportunidades de mercado, y que el gobierno se enfoque en propiciar las condiciones para que las empresas produzcan”, recomendó.



El estudio indica que en Nicaragua existen 214 instituciones de apoyo a las mipymes, pero que ninguna se especializa en lo que verdaderamente se necesita, marcándose una clara división en lo social y económico.